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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T03:14
https://ria.ru/20200506/1571004589.html
В Екатеринбурге приземлился вывозной рейс из Душанбе
https://cdn25.img.ria.ru/images/153364/44/1533644491_0:180:3012:1874_1036x0_80_0_0_a4047d97e9201f159ed1f944a3240d95.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге приземлился вывозной рейс из Душанбе

03:14 06.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Вывозной рейс "Уральских авиалиний" из Душанбе приземлился в Екатеринбурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово".
Согласно табло, рейс U6-8954 Душанбе-Сургут-Екатеринбург приземлился в аэропорту уральской столицы в 04.49 (02.49 мск).
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Ранее пресс-служба "Уральских авиалиний" уточняла, что в Сургуте должны выйти 49 человек, после чего далее в Екатеринбург отправятся 158 пассажиров.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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