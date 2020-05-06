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2020-05-06T02:16
https://ria.ru/20200506/1571004203.html
Силуанов объяснил позицию Минфина в отношении дивидендов госкомпаний
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РИА Новости

Силуанов объяснил позицию Минфина в отношении дивидендов госкомпаний

02:16 06.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минфин РФ сохраняет позицию в отношении дивидендов госкомпаний: направлять на их выплату надо не менее 50% прибыли по МСФО, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Возможность отсрочки выплаты дивидендов уже предусмотрена и оставлена на усмотрение органов управления акционерных обществ. В законодательство внесены изменения, предусматривающие возможность по решению совета директоров перенести на третий квартал 2020 года проведение годового общего собрания акционеров, на котором в том числе рассматривается вопрос выплаты дивидендов по результатам отчетного года", - сказал он в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос об отсрочке дивидендных платежей госкомпаний.
"Позиция Минфина в отношении размера дивидендов, выплачиваемых компаниями с государственным участием, остается прежней – компании должны направлять на выплату дивидендов не менее 50% прибыли по МСФО", - подчеркнул Силуанов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
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Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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