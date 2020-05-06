Силуанов опроверг утверждения о бюджетном недофинансировании медицины

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Недофинансирования сферы здравоохранения со стороны бюджета в России нет, считает министр финансов России Недофинансирования сферы здравоохранения со стороны бюджета в России нет, считает министр финансов России Антон Силуанов

"Я не соглашусь с тем, что у нас глобальное недофинансирование здравоохранения со стороны бюджета. В других странах больше частных средств идет в медицину, не бизнес и не государство, а сами люди платят за страховку", - сказал Силуанов в интервью газете Ведомости ".

"У нас другая страховая система, не без участия государства. Если бы в нашей стране была больше развита частная медицина, то и ресурсы были бы сопоставимы с другими экономиками", - добавил он.

По словам министра, нынешняя ситуация позволяет проверить работу разных систем здравоохранения. "И пока наша система выдерживает в целом этот непростой момент", - уверен глава Минфина.

Он также напомнил, что власти в последние годы увеличивали расходы на медицину, только в 2020 году они выросли почти на треть - в бюджете на текущий год на эти цели заложено 1,028 триллиона рублей. Причем значительная их часть направляется на увеличение оплаты труда медработников.