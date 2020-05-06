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2020-05-06T03:48
https://ria.ru/20200506/1571004121.html
Силуанов опроверг утверждения о бюджетном недофинансировании медицины
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РИА Новости

Силуанов опроверг утверждения о бюджетном недофинансировании медицины

02:11 06.05.2020 (обновлено: 03:48 06.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр финансов Антон Силуанов . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Недофинансирования сферы здравоохранения со стороны бюджета в России нет, считает министр финансов России Антон Силуанов.
"Я не соглашусь с тем, что у нас глобальное недофинансирование здравоохранения со стороны бюджета. В других странах больше частных средств идет в медицину, не бизнес и не государство, а сами люди платят за страховку", - сказал Силуанов в интервью газете Ведомости".
"У нас другая страховая система, не без участия государства. Если бы в нашей стране была больше развита частная медицина, то и ресурсы были бы сопоставимы с другими экономиками", - добавил он.
По словам министра, нынешняя ситуация позволяет проверить работу разных систем здравоохранения. "И пока наша система выдерживает в целом этот непростой момент", - уверен глава Минфина.
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Он также напомнил, что власти в последние годы увеличивали расходы на медицину, только в 2020 году они выросли почти на треть - в бюджете на текущий год на эти цели заложено 1,028 триллиона рублей. Причем значительная их часть направляется на увеличение оплаты труда медработников.
"Что значит недофинансирование? У нас должны работать страховые принципы в медицине. Сколько собрали взносов – столько потратили из ФОМСа. Другое дело - отдельные задачи, проекты, например модернизация первичной медицинской помощи. В этом случае выделяются бюджетные ресурсы сверх объемов страховых взносов", - сказал Силуанов.
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