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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:37
https://ria.ru/20200506/1571004021.html
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917535_0:340:3037:2048_1036x0_80_0_0_4371130fe1eeb2060b7a12bcb8782b0f.jpg
РИА Новости

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома

02:11 06.05.2020 (обновлено: 12:37 06.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевЗаместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу.
По словам специалиста, вирус можно подхватить через еду или воду — в таком случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции.

"На всякий случай нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов — обычная защита для предупреждения кишечных инфекций", — отметил Альштейн.

Однако вероятность заразиться коронавирусом таким способом он оценил как низкую.
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Кроме того, Альштейн дал совет, как снизить риск заражения при общении с людьми, которые могут быть потенциальными источниками вируса.

"Для этого нужно использовать маски, регулярно мыть руки и стараться максимально дистанцироваться, то есть находиться дальше от другого человека хотя бы на два метра", — сказал эксперт.

Он также рекомендовал протирать поверхности предметов, на которых могут оседать частицы вируса.
По последним данным, в России выявили почти 166 тысяч случаев заражения коронавирусом, более полутора тысяч человек скончались, 21,3 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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