Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома

Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу

По словам специалиста, вирус можно подхватить через еду или воду — в таком случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции.

"На всякий случай нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов — обычная защита для предупреждения кишечных инфекций", — отметил Альштейн.

Однако вероятность заразиться коронавирусом таким способом он оценил как низкую.

Кроме того, Альштейн дал совет, как снизить риск заражения при общении с людьми, которые могут быть потенциальными источниками вируса.

"Для этого нужно использовать маски, регулярно мыть руки и стараться максимально дистанцироваться, то есть находиться дальше от другого человека хотя бы на два метра", — сказал эксперт.

Он также рекомендовал протирать поверхности предметов, на которых могут оседать частицы вируса.

По последним данным, в России выявили почти 166 тысяч случаев заражения коронавирусом, более полутора тысяч человек скончались, 21,3 тысячи выздоровели.