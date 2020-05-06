МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП, сообщил министр финансов Ведомости ". Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "".

По его словам, доходы бюджета в текущем году будут примерно на четыре триллиона рублей меньше, чем планировалось, в том числе минус полтора триллиона рублей нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около двух триллионов ненефтегазовых.

При этом министр подчеркнул, что правительство не режет расходы, а даже, наоборот, их увеличивает.

"Будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, какие у Минфина сценарии влияния эпидемии коронавируса на экономику, Силуанов отметил, что в базовый сценарий заложено сокращение ВВП России в 2020 году на 5%, что соответствует оценкам ЦБ

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что спад российской экономики по итогам года составит 4-6%, при этом основное снижение ВВП придется на второй квартал — оно может достигнуть 8%.

По словам Силуанова, расходы бюджета страны в этом году вырастут на 1,07 триллиона рублей, и на этом нужно остановиться.

Он добавил, что планы по целому ряду показателей нацпроектов в 2020 году могут быть уточнены, но социальные обязательства будут выполнены.

Общий объем поддержки экономики из бюджета на 2020 год Минфин оценивает в более чем 6,5% ВВП, только на поддержку здравоохранения и санитарно-эпидемиологические меры выделят 200 миллиардов.

Налоговая политика

Касаясь вопроса возможной коррекции фискальной политики, Силуанов заявил, что кардинально менять налоги не планируется, но при этом власти готовят налоговые стимулы для наращивания активности бизнеса.

При этом дополнительных предложений об увеличении налогов, помимо введения налога на доход по крупным банковским вкладам, не рассматривают.

Он также заверил, что никаких заморозок и конвертаций депозитов не планируется.

Рынок нефти

По словам Силуанова, министерство финансов прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, а в 2021 году этот показатель будет немного выше.

В этом году для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов Минфин хочет нарастить долг на 1,5-2% ВВП и привлечь с рынка 4-4,5 триллиона рублей.

При этом глава Минфина выступил против предложений "забыть" о бюджетном правиле, при котором баланс бюджета достигается при базовой цене нефти, и тратить деньги, не ориентируясь на возможности. По его словам, такой путь опасен для бюджета и для макростабильности.

В то же время ведомство планирует пересмотреть цену отсечения в бюджетном правиле — по словам Силуанова, для нынешней ситуации текущая цена очень высока.

"Мы за то, чтобы цена отсечения работала. Сейчас уже ее нужно стопорить, потому что она каждый год растет на 2%, в 2022 году будет уже 44 доллара за баррель. По нынешним временам это очень высокая планка", — сказал он.

Бюджетное правило предусматривает накопление в резервах дополнительных доходов бюджета от экспорта нефти и газа, когда стоимость на энергоносители на рынке выше установленной цены отсечения, и напротив, при падении цен, допускает расходование накопленных средств на финансирование бюджетных обязательств. Изначально планка отсечения была установлена на уровне 40 долларов за баррель, но она индексируется каждый год и в 2020 году составляет около 42 долларов за баррель.

Министр заверил, что Россия создала необходимые финансовые буферы и проживет даже при цене нефти в десять долларов за баррель.

"Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов — то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, — это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы", — пояснил он.

"Вертолетные деньги"

Касаясь вопроса об эмиссии и прямых выплатах так называемых "вертолетных" денег населению в условиях пандемии, что сделали некоторые страны, Силуанов пояснил, что Россия могла бы пойти на это, если бы рубль был мировой резервной валютой.

По словам министра, пострадавшие от коронавируса малые предприятия получают шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.

"Сейчас наша задача — помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул. Поэтому и было решено после завершения действия налоговых отсрочек предоставить рассрочку по этим долгам еще до года", — заключил он.