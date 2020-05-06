Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ликвидация возгорания на борту самолета в аэропорту Шереметьево
ЧП в Шереметьево
2020-05-06T00:54
https://ria.ru/20200506/1571003356.html
Эксперт оценил версию пилота о трагедии SSJ-100 в Шереметьево
https://cdn22.img.ria.ru/images/155329/22/1553292234_316:0:1506:669_1036x0_80_0_0_e9d5404e557a6e738317b4ca87631b8c.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил версию пилота о трагедии SSJ-100 в Шереметьево

00:52 06.05.2020 (обновлено: 00:54 06.05.2020)
100637
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов, судя по его действиям, пытался исправить ситуацию. Об этом в беседе с НСН заявил заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
Накануне Евдокимов назвал свою версию трагедии. По его словам, причиной аварии стало несоответствие нормам летной годности. Пилот считает, что производитель вовремя не доработал воздушное судно.
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
15 апреля, 12:49ЧП в Шереметьево
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
По мнению Смирнова, действия Евдокимова свидетельствуют о том, что "джойстик" самолета "не работал как надо".

"Действия пилота с движениями джойстика — его обвиняют в том, что он двигал им до упора вперед-назад, — говорят о том, что джойстик не работал, и электронная система управления была повреждена молнией. Это и явилось причиной грубой посадки самолета", — утверждает эксперт.

Смирнов считает, что командир экипажа SSJ-100 двигал джойстик на себя, надеясь, что увеличится угол атаки, но "самолет не слушал".
Трагедия в Шереметьево: Следком опубликовал новые кадры
15 апреля, 14:07
СК опубликовал видео крушения SSJ100 в Шереметьево

Трагедия в Шереметьево

Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" 5 мая 2019 года вылетел из Москвы в Мурманск. Экипаж принял решение вернуться обратно в связи с техническими неполадками. Воздушному судну удалось сесть со второй попытки.
При посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из 78 человек на борту погиб 41. Выжили четыре члена экипажа. Как заявил руководитель главного управления криминалистики СК генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис, большинство людей умерли от дыма и огня.
СК расследовал дело почти год. Следствие пришло к выводу, что командир экипажа Денис Евдокимов "осуществил грубую посадку" на ВПП. Его действия, совершенные с нарушением правил, "повлекли разрушение и возгорание самолета". В ведомстве отметили, что были проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов — они не могли никак повлиять на ЧП.
Данные черных ящиков показали, что самолет адекватно реагировал на действия пилота, и опровергли версию о возможной неисправности.
5336421097
ЧП в ШереметьевоРоссияSukhoi SuperjetАэрофлотСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)МоскваМурманскБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
Кораблестроители не виноваты, как всегда. Виновата Стюардесса и капитан судна. И как всегда правды не добьёшься.
6 мая, 01:12
aolpsm1 Енотова Варя
49000149
Это у тебя в укропитекии правды не добьёшься, а у нас разберутся, самолёт доведут до нужного уровня надёжности. Всё будет в порядке, Тарас, не напрягайся так.
6 мая, 02:44
Andrey Kuleshov
59300135
Рекомендуем
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Советские солдаты ведут уличный бой
"Вторжение СССР": Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой
Порт в Севастополе
Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
В Институте Роберта Коха предупредили о двух новых волнах коронавируса
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Рига
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Луна
Reuters: США готовят договор об освоении ресурсов Луны без участия России
Подвал
Бывшая пленница маньяка рассказала о жизни после нескольких лет в бункере
Ядерный взрыв
СМИ спрогнозировало последствия термоядерного взрыва над Москвой
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Адвокат рассказал о "конфликте" миллиардера Босова накануне смерти
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
Лента новостейМолния