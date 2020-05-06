Эксперт оценил версию пилота о трагедии SSJ-100 в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Командир экипажа Командир экипажа SSJ-100 , который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево , Денис Евдокимов, судя по его действиям, пытался исправить ситуацию. Об этом в беседе с НСН заявил заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Накануне Евдокимов назвал свою версию трагедии. По его словам, причиной аварии стало несоответствие нормам летной годности. Пилот считает, что производитель вовремя не доработал воздушное судно.

По мнению Смирнова, действия Евдокимова свидетельствуют о том, что "джойстик" самолета "не работал как надо".

"Действия пилота с движениями джойстика — его обвиняют в том, что он двигал им до упора вперед-назад, — говорят о том, что джойстик не работал, и электронная система управления была повреждена молнией. Это и явилось причиной грубой посадки самолета", — утверждает эксперт.

Смирнов считает, что командир экипажа SSJ-100 двигал джойстик на себя, надеясь, что увеличится угол атаки, но "самолет не слушал".

Трагедия в Шереметьево

Sukhoi Superjet 100 компании " Аэрофлот " 5 мая 2019 года вылетел из Москвы Мурманск . Экипаж принял решение вернуться обратно в связи с техническими неполадками. Воздушному судну удалось сесть со второй попытки.

При посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из 78 человек на борту погиб 41. Выжили четыре члена экипажа. Как заявил руководитель главного управления криминалистики СК генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис, большинство людей умерли от дыма и огня.

СК расследовал дело почти год. Следствие пришло к выводу, что командир экипажа Денис Евдокимов "осуществил грубую посадку" на ВПП. Его действия, совершенные с нарушением правил, "повлекли разрушение и возгорание самолета". В ведомстве отметили, что были проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов — они не могли никак повлиять на ЧП.