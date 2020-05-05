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Ликвидация возгорания на борту самолета в аэропорту Шереметьево
ЧП в Шереметьево
2020-05-05T12:31
https://ria.ru/20200505/1570980595.html
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155329/22/1553292234_316:0:1506:669_1036x0_80_0_0_e9d5404e557a6e738317b4ca87631b8c.jpg
РИА Новости

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

11:32 05.05.2020 (обновлено: 12:31 05.05.2020)
234397
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
По его словам, причиной аварии стало несоответствие нормам летной годности.
"Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит — безопасность полетов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму", — поделился своей точкой зрения Евдокимов.

Трагедия в Шереметьево

Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" 5 мая 2019 года вылетел из Москвы в Мурманск. Экипаж принял решение вернуться обратно из-за технических неполадок. Самолет смог сесть только со второй попытки.
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При посадке у воздушного судна подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из 78 человек на борту погиб 41. Выжили четыре члена экипажа. По словам руководителя главного управления криминалистики СК, генерал-лейтенанта юстиции Зигмунда Ложиса, большинство людей умерли от дыма и огня, а не от удара.
СК расследовал дело почти год. В результате следствие пришло к выводу, что командир экипажа Денис Евдокимов "осуществил грубую посадку" на ВПП. Его действия, совершенные с нарушением правил, "повлекли разрушение и возгорание самолета". В ведомстве также отметили, что были проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов — они не могли никак повлиять на ЧП.
При этом данные черных ящиков показали, что воздушное судно адекватно реагировало на действия пилота, и опровергли версию о возможной неисправности.
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ЧП в ШереметьевоSukhoi SuperjetАэрофлотСледственный комитет России (СК РФ)МоскваМурманскШереметьево (аэропорт)Происшествия
Популярные комментарии
Конструктивные дефекты в виде невозможности слить топливо при ЧП, дефектные сойки шасси, пробившие крыло и баки с горючим как раз над этими стойками - вот причины трагедии . А ЧП бывают со всеми, от них нет страховки...
5 мая, 12:04
Vv Dok
1671169215
Если самолет досаживать так что он три раза скачет по полосе с огромными перегрузками тут никакой бы самолет не выдержал. Вместо того чтобы признаться что сделал ошибку и попросил перед семьями погибших прощения, он начал как говорят отмазываться.
5 мая, 12:25
mdmiguel dios
321216462
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