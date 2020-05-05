Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

"Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит — безопасность полетов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму", — поделился своей точкой зрения Евдокимов.

Трагедия в Шереметьево

СК расследовал дело почти год. В результате следствие пришло к выводу, что командир экипажа Денис Евдокимов "осуществил грубую посадку" на ВПП. Его действия, совершенные с нарушением правил, "повлекли разрушение и возгорание самолета". В ведомстве также отметили, что были проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов — они не могли никак повлиять на ЧП.