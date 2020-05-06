Минфин планирует пересмотреть цену отсечения в бюджетном правиле

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минфин РФ видит необходимость в пересмотре цены отсечения в бюджетном правиле, в нынешней ситуации она слишком высока, заявил министр финансов России Минфин РФ видит необходимость в пересмотре цены отсечения в бюджетном правиле, в нынешней ситуации она слишком высока, заявил министр финансов России Антон Силуанов

"Мы за то, чтобы цена отсечения работала. Сейчас уже ее нужно стопорить, потому что она каждый год растет на 2%, в 2022 году будет уже 44 доллара за баррель. По нынешним временам это очень высокая планка", - сказал Силуанов в интервью газете "Ведомости".

Бюджетное правило предусматривает накопление в резервах дополнительных доходов бюджета от экспорта нефти и газа, когда стоимость на энергоносителей на рынке выше установленной цены отсечения, и напротив, при падении цен, допускает расходование накопленных средств на финансирование бюджетных обязательств. Изначально планка отсечения была установлена на уровне 40 долларов за баррель, но она индексируется каждый год, и в 2020 году составляет около 42 долларов за баррель.

Вместе с тем, по мнению Силуанова, сама конструкция бюджетного правила себя оправдывает.

"Бюджетное правило дает достаточно гибкости. В этом году, например, мы недополучим значительную сумму ненефтегазовых доходов – и бюджетное правило позволяет финансировать такое выпадение за счет увеличения заимствований: в этом, по сути, его контрциклический характер", - сказал он.

Он напомнил, что Минфину в этом году не пришлось сокращать общий объем бюджетных расходов, но признал, что некоторые из них придется перераспределить, поскольку приоритеты бюджетной политики изменились.