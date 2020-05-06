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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T00:12
https://ria.ru/20200506/1571002980.html
Власти опровергли сообщение о нехватке средств защиты на "скорой" в Пензе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

Власти опровергли сообщение о нехватке средств защиты на "скорой" в Пензе

00:12 06.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи
САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Внезапная проверка на Пензенской областной станции скорой помощи показала недостоверность сообщения о якобы недостаточном обеспечении ее работников средствами индивидуальной защиты, заявила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Бывший сотрудник "скорой" в Пензе Александр Медков в Instagram написал, что его бывшая коллега скончалась якобы от COVID-пневмонии, которая выявлена и у многих других ее коллег по станции. Он предположил, что сотрудникам "скорой" не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ). Затем губернатор Иван Белозерцев подтвердил смерть фельдшера от пневмонии и поручил провести масштабную проверку обеспечения медиков средствами защиты. Прокуратура поручила местному управлению Роспотребнадзору также провести проверку на "скорой".
"Сегодня по поручению губернатора в связи с возникшими слухами о нехватке СИЗ на станции скорой медицинской помощи там была проведена внезапная проверка наличия средств индивидуальной защиты… Распространяемые сведения от имени человека, не работающего на станции более года и проживающего в другом регионе, недостоверны", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
К сообщению она приложила видео, запечатлевшее, как сотрудник "скорой" рассказывает вице-губернатору Ларисе Рябихиной, что проблемы с обеспечением костюмами пока нет, а их меняют после каждого вызова. Другая сотрудница "скорой" пояснила, что вся бригада переодевается в костюмы, так как собираются на вызов к пациенту с пневмонией.
Медик у машины скорой помощи
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Еще одна сотрудница "скорой" на вопросы вице-губернатора рассказала, что всех обучали, как правильно надевать и снимать костюм, чтобы не заразиться, и ежедневно на планерках подробный инструктаж проводится вновь. Рябихина также посетила склад "скорой", где ей показали двухнедельный запас многоразовых костюмов, 6 тысяч респираторов, а также запасы перчаток, защитных экранов, кожных антисептиков и дезсредств.
Председатель первичной организации профсоюза "Действие", работник "скорой" в Пензе Павел Кузнецов подтвердил, что проблем со средствами индивидуальной защиты в настоящее время нет.
Медик у машины скорой помощи
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"Автомобили обрабатываются, обрабатываются костюмы, складываются в пакет, пакет обрабатывается еще раз, заливается еще. Пакет завязывается, и приезжаем сюда (на станцию), уже здесь их сдаем… Получаем новые… Реанимацию обеспечили отдельными масками... За дежурство это бывает четыре, пять раз - по пять раз иногда переодеваться приходится… Сейчас сложнее и опаснее (стало работать)", - сказал он на видео, опубликованном также в Telegram-канале Черемушкиной.
Всего в области с 17 марта по 5 мая лабораторно подтверждены 569 случаев коронавируса. В области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 199 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Павел КузнецовИван БелозерцевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПензаОбщество
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