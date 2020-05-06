Роспотребнадзор проверит сообщение о нехватке средств защиты в Пензе

САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Прокуратура Пензенской области во вторник поручила региональному управлению Роспотребнадзора проверить сообщения о якобы недостаточном обеспечении работников областной станции скорой помощи средствами индивидуальной защиты, сообщило надзорное ведомство.
Бывший сотрудник "скорой" в Пензе Александр Медков в Instagram написал, что его бывшая коллега скончалась якобы от COVID-пневмонии, которая выявлена и у многих других ее коллег по станции. Он предположил, что сотрудникам "скорой" не хватает средств индивидуальной защиты. Затем губернатор Иван Белозерцев подтвердил смерть фельдшера от пневмонии и поручил провести масштабную проверку обеспечения медиков средствами защиты на станции скорой помощи.
"В связи с размещением в СМИ сведений о случаях заболеваемости среди работников ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи", ненадлежащем оснащении средствами индивидуальной защиты, непринятии мер к обработке машин скорой помощи по поручению прокурора Пензенской области организована проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проведение проверки поручено управлению Роспотребнадзора по Пензенской области.
"По итогам проверочных мероприятий будет дана оценка действиям руководства медицинского учреждения. Ход проверки прокуратурой области взят на контроль. По ее результатам будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер к устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", - отмечается в сообщении.
Всего в области с 17 марта по 5 мая лабораторно подтверждены 569 случаев коронавируса. В области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 199 человек.