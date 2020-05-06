Роспотребнадзор проверит сообщение о нехватке средств защиты в Пензе

"В связи с размещением в СМИ сведений о случаях заболеваемости среди работников ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи", ненадлежащем оснащении средствами индивидуальной защиты, непринятии мер к обработке машин скорой помощи по поручению прокурора Пензенской области организована проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении.

"По итогам проверочных мероприятий будет дана оценка действиям руководства медицинского учреждения. Ход проверки прокуратурой области взят на контроль. По ее результатам будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер к устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", - отмечается в сообщении.