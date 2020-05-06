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2020-05-06T15:20
https://ria.ru/20200506/1570989072.html
"Ленинградский гектар" поможет аграриям начать свое дело
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РИА Новости

"Ленинградский гектар" поможет аграриям начать свое дело

08:00 06.05.2020 (обновлено: 15:20 06.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЛызловаКозы на выгоне на ферме
Козы на выгоне на ферме
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Стать предпринимателем будет проще — в Ленинградской области распределяют 87 участков земли и грант для желающих начать свое дело и проявить способности в фермерстве.
Участки по программе "Ленинградский гектар" располагаются в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
"Мы предоставляем на льготных условиях землю в удаленных районах с чистой экологией. Одновременно выделяем грант в размере трех миллионов рублей и даем возможность начинающим фермерам получать любые из более чем 40 субсидий, которые есть в регионе для предприятий АПК", — подчеркнул заместитель председателя областного правительства — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
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Грант можно потратить на приобретение сельскохозяйственных животных, семян, техники, оборудования и бытового обустройства на территории того муниципального образования, где предоставлен земельный участок.
"Таким образом мы поддерживаем тех, кто создает новые производства, новые рабочие места, наполняет жизнью удаленные уголки Ленинградской области", — отметил Малащенко.
Соискателям гранта необходимо предоставить пакет документов и бизнес-план. После проверки документов на соответствие требованиям конкурса претендентов пригласят на очную защиту проектов.
Подать заявку в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу можно с 15 мая до 11 июня.
Это уже второй тур распределения земельных участков и грантов в 2020 году. В марте при распределении "гектаров" победителями стали 12 проектов: восемь в Сланцевском районе, три — в Подпорожском и один — в Лодейнопольском.
Всего с начала реализации программы распределено около 200 гектаров земли, победителями признаны 27 соискателей. Новые фермеры занимаются выращиванием картофеля и клубники, разведением коров, коз, овец, кроликов, рыбы и пчел.
В 2020 году на финансирование программы в бюджете региона предусмотрено 60 миллионов рублей.
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Хорошие новостиХорошие новостиЛенинградская область
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