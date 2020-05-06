"Ленинградский гектар" поможет аграриям начать свое дело

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Стать предпринимателем будет проще — в Ленинградской области распределяют 87 участков земли и грант для желающих начать свое дело и проявить способности в фермерстве.

Участки по программе "Ленинградский гектар" располагаются в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

"Мы предоставляем на льготных условиях землю в удаленных районах с чистой экологией. Одновременно выделяем грант в размере трех миллионов рублей и даем возможность начинающим фермерам получать любые из более чем 40 субсидий, которые есть в регионе для предприятий АПК", — подчеркнул заместитель председателя областного правительства — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Грант можно потратить на приобретение сельскохозяйственных животных, семян, техники, оборудования и бытового обустройства на территории того муниципального образования, где предоставлен земельный участок.

"Таким образом мы поддерживаем тех, кто создает новые производства, новые рабочие места, наполняет жизнью удаленные уголки Ленинградской области", — отметил Малащенко.

Соискателям гранта необходимо предоставить пакет документов и бизнес-план. После проверки документов на соответствие требованиям конкурса претендентов пригласят на очную защиту проектов.

Подать заявку в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу можно с 15 мая до 11 июня.

Это уже второй тур распределения земельных участков и грантов в 2020 году. В марте при распределении "гектаров" победителями стали 12 проектов: восемь в Сланцевском районе, три — в Подпорожском и один — в Лодейнопольском.

Всего с начала реализации программы распределено около 200 гектаров земли, победителями признаны 27 соискателей. Новые фермеры занимаются выращиванием картофеля и клубники, разведением коров, коз, овец, кроликов, рыбы и пчел.