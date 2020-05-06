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2020-05-06T18:57
https://ria.ru/20200506/1570825226.html
Укротительница Лиговки: как девушка очистила Ленинград от бандитов
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РИА Новости

Укротительница Лиговки: как девушка очистила Ленинград от бандитов

08:00 06.05.2020 (обновлено: 18:57 06.05.2020)
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© Фото : УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-ПетербургаНачальник 11 отделения милиции г. Ленинграда Паулина Онушонок
Начальник 11 отделения милиции г. Ленинграда Паулина Онушонок
© Фото : УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Регулярные убийства, грабежи и разбои — в 1930-е самым криминальным районом Ленинграда считались окрестности Лиговского проспекта. В одиночку туда боялись сунуться даже вооруженные оперативники. Покончить с этим власти поручили 30-летней Паулине Онушонок, возглавившей местное отделение милиции. История девушки, за пару лет превратившей криминальную Лиговку в самый безопасный район города, — в материале РИА Новости.

Трудные подростки

Паулина выросла в семье бедного крестьянина-батрака в Лифляндской губернии (сейчас Латвия) и успела проявить себя еще в детстве: в 13 лет примкнула к революционному движению, в 1917-м штурмовала Зимний. Незаурядную и смелую девушку быстро заметили и пригласили на работу в недавно созданную Всероссийскую чрезвычайную комиссию.
Первое время Паулина отвечала за исправление трудных подростков в приграничном Кингисеппе: революция и вспыхнувшая вслед за ней гражданская война породили множество беспризорников, промышлявших мошенничеством и мелким воровством. Онушонок предпочитала их не наказывать, а воспитывать, стараясь найти индивидуальный подход к каждому. Почти всегда это получалось. Работать с детьми она продолжила и на службе в милиции.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБеспризорники играют в карты
Беспризорники играют в карты
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Беспризорники играют в карты
"Я была первой пионервожатой, — вспоминала Паулина в письме кингисеппскому краеведу. — Местный исполком выделил почти разрушенный деревянный домик, который мы привели в порядок. Вскоре в нем заработали различные кружки: стрелковый, музыкальный, рыболовный, литературный, спортивный и садоводческий. Ребята ухаживали за фруктовым садом, а пограничники часто катали их на катере и объясняли тонкости профессии".
В результате многие подростки сумели порвать с преступным прошлым и избежать колонии, а опыт общения с беспризорниками пригодился Паулине потом в уголовном розыске.
В 1929-м она возглавила Кингисеппский уездный отдел милиции и стала первой женщиной в СССР на такой должности. В те годы в приграничном Кингисеппе было неспокойно - он полюбился контрабандистам, мошенникам и другим любителям легких денег.
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Работы у милиционеров хватало, и Паулина погрузилась в нее с головой. Уже через год раскрываемость преступлений выросла, отдел признали одним из лучших в стране, а Онушонок перевели в Ленинград — начальником 11-го отделения милиции.

Кнут и пряник

Лиговский проспект и близлежащие кварталы — в просторечье Лиговка — считался самым криминальным районом города. Там заправляли многочисленные банды, наводнившие Ленинград после революции. По подвалам и квартирам скрывались сотни так называемых малин и всевозможных притонов, в которых прятались беглые преступники и куда боялись заглядывать даже вооруженные сотрудники уголовного розыска.
Вступив в должность, Паулина первым делом занялась хозяйственными вопросами: добилась открытия общежития для бездомных и предложила варианты трудоустройства безработных. Благодаря ей в Ленинграде открылись первые детские комнаты милиции, где перевоспитывали трудных подростков, стараясь максимально оградить их от влияния улицы.
© Фото : Дирекция по организации дорожного движения Санкт-ПетербургаПересечение проспектов 25 Октября и Володарского, Ленинград. 1930 год
Пересечение проспектов 25 Октября и Володарского, Ленинград. 1930 год
© Фото : Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга
Пересечение проспектов 25 Октября и Володарского, Ленинград. 1930 год
С теми же, на кого гуманные меры не действовали, Паулина не церемонилась. О ее методах ходили легенды. В конце рабочего дня девушка могла переодеться в лохмотья и отправиться в какой-нибудь притон.
Образ бродяги не вызывал подозрений, Паулина легко входила в доверие и узнавала последние новости о налетах и убийствах, иногда даже имена и адреса тех, кто их совершил. Утром она растворялась в толпе, а уже днем главарь какой-нибудь шайки попадал в тщательно организованную милицейскую засаду или погибал во время "внезапной" облавы.
Через пару лет большинство лиговских бандитов либо сели в тюрьму, либо были убиты в перестрелках с милицией. Те немногие, кому удалось избежать зачистки, покинули Ленинград, а Лиговка стала одним из самых безопасных районов города.
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Капитан милиции

Паулина боролась с преступностью в блокадном Ленинграде, очень непросто было и в первые послевоенные годы. На пенсию она ушла в звании капитана.
По воспоминаниям коллег, несмотря на стальной характер и довольно суровую внешность, в общении с людьми капитан Онушонок отличалась мягкостью, к ней могли обратиться за любым советом. И хотя вся жизнь этой женщины так или иначе связана с воспитанием подростков, своих детей у нее не было. С мужем — сотрудником НКВД — она вырастила шестерых приемных.
© РИА Новости / Григорий ЧертовРазрушенный жилой дом на Лиговском проспекте в результате бомбежки Ленинграда
Разрушенный жилой дом на Лиговском проспекте в результате бомбежки Ленинграда
© РИА Новости / Григорий Чертов
Разрушенный жилой дом на Лиговском проспекте в результате бомбежки Ленинграда
Последние годы жизни Паулина провела в пансионате для пожилых людей. Умерла в мае 1982-го в возрасте 90 лет. В музее Краснознаменной ленинградской милиции ей посвятили целый стенд, а личный револьвер и орден Трудового Красного знамени, который Онушонок получила еще в 1930-х, хранятся в Москве.
О легенде советского уголовного розыска написали несколько книг и сняли сериал "Отличница", где главную роль исполнила Юлия Ауг.
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ЛенинградМоскваЛатвияСССРПроисшествия
Популярные комментарии
А в итоге воспитанники "отблагодарили" её тем, что сдали в дом престарелых.
6 мая, 11:25
Denis Boyko
33128240
Да, были люди в наше время....
6 мая, 08:21
sizif8
8101000
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