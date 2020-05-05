В Петербурге демонтируют "символ самоизоляции" в Пискаревском парке

"Конструкция незаконная. Будет демонтирована. Никто не сообщал в комитет о своем желании ее установить, не согласовывал место", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.

Накануне местные жители опубликовали фотографии "нового символа самоизоляции" в социальные сети. На фотографиях видно, что у входа в Пискаревский парк с Амурской улицы установлена конструкция в виде куба, в котором заточен человек, а напротив него кот. Мнения пользователей соцсети насчет тематики символа разошлись: кто-то считает, что это реклама новых квартиры-студий, кто-то увидел сюжет песни группы "Ноль" "Человек и кошка", но большинство посчитали, что идея данной конструкции навеяна самоизоляцией.