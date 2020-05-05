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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T23:26
https://ria.ru/20200505/1571002531.html
В Петербурге демонтируют "символ самоизоляции" в Пискаревском парке
https://cdn24.img.ria.ru/images/153197/36/1531973684_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_7e1810ebbd04f3112eb38b486ba892bf.jpg
РИА Новости

В Петербурге демонтируют "символ самоизоляции" в Пискаревском парке

23:26 05.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
"Конструкция незаконная. Будет демонтирована. Никто не сообщал в комитет о своем желании ее установить, не согласовывал место", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Накануне местные жители опубликовали фотографии "нового символа самоизоляции" в социальные сети. На фотографиях видно, что у входа в Пискаревский парк с Амурской улицы установлена конструкция в виде куба, в котором заточен человек, а напротив него кот. Мнения пользователей соцсети насчет тематики символа разошлись: кто-то считает, что это реклама новых квартиры-студий, кто-то увидел сюжет песни группы "Ноль" "Человек и кошка", но большинство посчитали, что идея данной конструкции навеяна самоизоляцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
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