В Петербурге демонтируют "символ самоизоляции" в Пискаревском парке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
"Конструкция незаконная. Будет демонтирована. Никто не сообщал в комитет о своем желании ее установить, не согласовывал место", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
В Пискаревском парке появился «памятник самоизоляции» pic.twitter.com/MkdyLZbWyr— Дикий Петербург (@Wild_SPb) May 5, 2020
Накануне местные жители опубликовали фотографии "нового символа самоизоляции" в социальные сети. На фотографиях видно, что у входа в Пискаревский парк с Амурской улицы установлена конструкция в виде куба, в котором заточен человек, а напротив него кот. Мнения пользователей соцсети насчет тематики символа разошлись: кто-то считает, что это реклама новых квартиры-студий, кто-то увидел сюжет песни группы "Ноль" "Человек и кошка", но большинство посчитали, что идея данной конструкции навеяна самоизоляцией.
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