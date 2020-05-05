В Дагестане от пневмонии умер четвертый полицейский

В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом

В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом

Был ли у четырех сотрудников диагностирован коронавирус, ведомство не уточняет.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Дагестане достигло 2086 человек, из них 14 человек умерли, 325 выздоровели.