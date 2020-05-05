В Дагестане от пневмонии умер четвертый полицейский

МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Четвертый сотрудник полиции скончался от двусторонней пневмонии в Дагестане, сообщается в официальном аккаунте МВД по республике в соцсети Instagram.
Ранее появилась информация, что меньше чем за неделю трое сотрудников республиканского МВД скончались в Дагестане с этим диагнозом.
"4 мая примерно в 22.40 мск в медико-санитарной части МВД Дагестана от двусторонней пневмонии на 47-м году жизни скоропостижно скончался заместитель командира по материально-техническому обеспечению полка (комендантского) по охране объектов УМВД России по Махачкале подполковник полиции Магомед Магомедов", - говорится в сообщении.
Был ли у четырех сотрудников диагностирован коронавирус, ведомство не уточняет.
По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Дагестане достигло 2086 человек, из них 14 человек умерли, 325 выздоровели.
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