В Пензе от пневмонии умерла фельдшер скорой помощи

Ранее бывший коллега умершей сотрудницы скорой помощи Александр Медков в Instagram написал, что у нее якобы была COVID-пневмония, как и у многих других ее коллег по станции. Он предположил, что сотрудникам "скорой" не хватает средств индивидуальной защиты.

"По обеспечению медиков средствами защиты на станции скорой помощи и не только там, но и в других больницах, будет проведена масштабная проверка. Если будут выявлены какие-либо факты нарушений в части обеспечения санитарно-эпидемиологических норм, виновных накажу по всей строгости, главных врачей уволю. Никакие прошлые заслуги в расчет брать не буду", - добавил глава региона.