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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T23:11
https://ria.ru/20200505/1571002388.html
В Пензе от пневмонии умерла фельдшер скорой помощи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569899087_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2a89b7b38dd2e640e7828cc5ff4afdcb.jpg
РИА Новости

В Пензе от пневмонии умерла фельдшер скорой помощи

23:11 05.05.2020
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© Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© Максим Блинов
САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Фельдшер станции скорой медицинской помощи Пензы скончалась от пневмонии, сообщил во вторник губернатор региона Иван Белозерцев.
Ранее бывший коллега умершей сотрудницы скорой помощи Александр Медков в Instagram написал, что у нее якобы была COVID-пневмония, как и у многих других ее коллег по станции. Он предположил, что сотрудникам "скорой" не хватает средств индивидуальной защиты.
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"Узнал о том, что ушла из жизни от пневмонии фельдшер станции скорой медицинской помощи. Погиб медицинский работник, это трагедия. Об этом больно думать и очень трудно говорить. Сегодня они на войне, на передовой… Мои глубочайшие соболезнования родным и близким. Конечно, мы окажем семье материальную помощь в этой тяжелой ситуации", - написал Белозерцев на своей странице в Instagram.
"По обеспечению медиков средствами защиты на станции скорой помощи и не только там, но и в других больницах, будет проведена масштабная проверка. Если будут выявлены какие-либо факты нарушений в части обеспечения санитарно-эпидемиологических норм, виновных накажу по всей строгости, главных врачей уволю. Никакие прошлые заслуги в расчет брать не буду", - добавил глава региона.
В области с 17 марта по 5 мая лабораторно подтверждены 569 случаев коронавируса. В области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана. Вылечились 193 человека.
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