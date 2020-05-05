В Пензе от пневмонии умерла фельдшер скорой помощи

САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Фельдшер станции скорой медицинской помощи Пензы скончалась от пневмонии, сообщил во вторник губернатор региона Иван Белозерцев.
Ранее бывший коллега умершей сотрудницы скорой помощи Александр Медков в Instagram написал, что у нее якобы была COVID-пневмония, как и у многих других ее коллег по станции. Он предположил, что сотрудникам "скорой" не хватает средств индивидуальной защиты.
"Узнал о том, что ушла из жизни от пневмонии фельдшер станции скорой медицинской помощи. Погиб медицинский работник, это трагедия. Об этом больно думать и очень трудно говорить. Сегодня они на войне, на передовой… Мои глубочайшие соболезнования родным и близким. Конечно, мы окажем семье материальную помощь в этой тяжелой ситуации", - написал Белозерцев на своей странице в Instagram.
"По обеспечению медиков средствами защиты на станции скорой помощи и не только там, но и в других больницах, будет проведена масштабная проверка. Если будут выявлены какие-либо факты нарушений в части обеспечения санитарно-эпидемиологических норм, виновных накажу по всей строгости, главных врачей уволю. Никакие прошлые заслуги в расчет брать не буду", - добавил глава региона.
В области с 17 марта по 5 мая лабораторно подтверждены 569 случаев коронавируса. В области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана. Вылечились 193 человека.
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