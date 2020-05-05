Депутат Рады обвинил офис генпрокурора в незаконном преследовании

"Сегодня мы с моим адвокатом получили официальное доказательство того, что действующий генпрокурор Ира Венедиктова и ее предшественник Руслан Рябошапка, а также его заместитель Виктор Чумак являются соучастниками преступления. А именно - у нас на руках документ, который подтверждает факт подделки судмедэкспертизы гражданина Михаила Маймана", - написал Кива во вторник в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фотокопию заключения специалиста по судмедэкспертизе.