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2020-05-05T21:28
https://ria.ru/20200505/1571000772.html
Депутат Рады обвинил офис генпрокурора в незаконном преследовании
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РИА Новости

Депутат Рады обвинил офис генпрокурора в незаконном преследовании

21:28 05.05.2020
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© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что сотрудники офиса генерального прокурора Украины оказывали на него давление на основе "сфальсифицированных" результатах судмедэкспертизы по делу драки политика с бывшим военным.
Ранее, 22 января, Кива заявил, что в одном из ресторанов Киева на него напал человек, который уже угрожал ему в сети, на место прибыла полиция и сняла побои. Однако издание "Цензор" опубликовало видео, на котором видно, что человек, похожий на Киву, сам наносит удар первым. По словам парламентария, драка произошла с бывшим военным Михаилом Майманом. Полиция возбудила дело в отношении Кивы по заявлению Маймана, который якобы получил травмы в результате инцидента.
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"Сегодня мы с моим адвокатом получили официальное доказательство того, что действующий генпрокурор Ира Венедиктова и ее предшественник Руслан Рябошапка, а также его заместитель Виктор Чумак являются соучастниками преступления. А именно - у нас на руках документ, который подтверждает факт подделки судмедэкспертизы гражданина Михаила Маймана", - написал Кива во вторник в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фотокопию заключения специалиста по судмедэкспертизе.
В документе говорится, что травмы Маймана не могли быть получены при тех обстоятельствах, которые описываются в материалах дела. Это значит, что заключение судмедэкспертизы Маймана "не является научно обоснованными и не подтверждаются объективными медицинскими данными".
Политик также подчеркнул, что намерен дать ход полученной информации.
"В данном случае я буду требовать немедленного расследования данного факта и привлечения к ответственности всех участников этого инцидента. До конца весны осталось не так долго, и наша задача успеть с посадками, не так ли Владимир Зеленский?" - подытожил Кива.
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеИлья КиваВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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