Президент Чехии раскритиковал работу ЕК в борьбе с коронавирусом

"Именно поэтому здесь сыграли позитивную роль национальные государства, в то время как Еврокомиссия – это скорее институт для "хорошей погоды". А когда в судно затекает вода, то необходимы даже несколько капитанов, которые могут этим судном управлять и, при необходимости, ремонтировать его", - сказал Земан.