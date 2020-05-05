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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T21:03
https://ria.ru/20200505/1571000310.html
Президент Чехии раскритиковал работу ЕК в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Президент Чехии раскритиковал работу ЕК в борьбе с коронавирусом

21:03 05.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДействующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 5 мая - РИА Новости. Еврокомиссия является политическим институтом для "хорошей погоды", а не для периода кризиса, что подтвердила и ситуация с пандемией коронавируса, заявил во вторник в интервью Чешскому радио глава республики Милош Земан.
Модератор напомнил президенту его прежнее высказывание о том, что Евросоюз не способен координировать акции входящих в его состав государств.
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"Я попытаюсь вам объяснить на примере председателя Еврокомиссии (Урсулы фон дер Ляйен). Она сначала призвала к открытию границ (после начала пандемии коронавируса в Европе), потом извинилась, сказав, что не является в этом деле специалистом, но спустя несколько дней опять призвала к открытию границ. Не надо быть эпидемиологом, чтобы понимать то, что в ситуации стремительно растущей пандемии открытие границ между государствами ее еще более ухудшило бы. Это еще один пример неуклюжести Еврокомиссии, один из многих", - сказал Земан.
При этом чешский президент отметил ту позитивную роль, которую во время борьбы с коронавирусом сыграли национальные государства.
"Именно поэтому здесь сыграли позитивную роль национальные государства, в то время как Еврокомиссия – это скорее институт для "хорошей погоды". А когда в судно затекает вода, то необходимы даже несколько капитанов, которые могут этим судном управлять и, при необходимости, ремонтировать его", - сказал Земан.
По словам Земана, борьбой с экономическим кризисом отдельные страны будут заниматься самостоятельно, потому что Евросоюз все еще остается зоной свободной торговли, а не является единым экономическим организмом.
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