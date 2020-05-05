В Петербурге умерли четыре заболевших COVID-19 медика

"В эти дни, когда наш город, как и весь мир, борется с пандемией, особенно тяжело терять тех, кто посвятил себя спасению жизни людей. Ушедшие честно и добросовестно выполняли свой долг. В их семьи пришло большое горе. Желаю родным душевных сил и стойкости, чтобы пережить горечь потери самого близкого человека", — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.