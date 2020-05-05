В Петербурге умерли четыре заболевших COVID-19 медика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким скончавшегося врача Городской станции скорой медицинской помощи Владимира Маньковича, а также родным медсестры травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе и двух санитарок НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"Тяжелая коронавирусная инфекция уносит жизни медицинских работников Санкт-Петербурга. Скончался врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Самуилович Манькович. Ушла из жизни медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Олеговна Новикова. Не стало Юлии Львовны Ясюлевич и Татьяны Викторовны Канкиа — санитарок Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что губернатор позвонил родным ушедших из жизни медицинских работников и выразил им соболезнования.
"В эти дни, когда наш город, как и весь мир, борется с пандемией, особенно тяжело терять тех, кто посвятил себя спасению жизни людей. Ушедшие честно и добросовестно выполняли свой долг. В их семьи пришло большое горе. Желаю родным душевных сил и стойкости, чтобы пережить горечь потери самого близкого человека", — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, город будет помнить всех умерших в период пандемии медиков.
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