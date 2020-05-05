Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T23:59
https://ria.ru/20200505/1571000041.html
В Петербурге умерли четыре заболевших COVID-19 медика
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570505605_0:34:3079:1765_1036x0_80_0_0_ab0c4542587a30c430e18ef24f389c3b.jpg
РИА Новости

В Петербурге умерли четыре заболевших COVID-19 медика

20:44 05.05.2020 (обновлено: 23:59 05.05.2020)
49258
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким скончавшегося врача Городской станции скорой медицинской помощи Владимира Маньковича, а также родным медсестры травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе и двух санитарок НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

"Тяжелая коронавирусная инфекция уносит жизни медицинских работников Санкт-Петербурга. Скончался врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Самуилович Манькович. Ушла из жизни медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Олеговна Новикова. Не стало Юлии Львовны Ясюлевич и Татьяны Викторовны Канкиа — санитарок Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор позвонил родным ушедших из жизни медицинских работников и выразил им соболезнования.
"В эти дни, когда наш город, как и весь мир, борется с пандемией, особенно тяжело терять тех, кто посвятил себя спасению жизни людей. Ушедшие честно и добросовестно выполняли свой долг. В их семьи пришло большое горе. Желаю родным душевных сил и стойкости, чтобы пережить горечь потери самого близкого человека", — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, город будет помнить всех умерших в период пандемии медиков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
7641242030
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Люди в масках на улице Тель-Авива
В Израиле объяснили уникальность открытия в борьбе с COVID-19
Дворцовая площадь в Варшаве
Польский сенат отклонил закон о заочном голосовании на выборах президента
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Силуанов объяснил, почему россияне не получат "вертолетные деньги"
Ракетный эсминец ВМС США USS Kidd
В Пентагоне назвали версию заражения COVID-19 на эсминце USS Kidd
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Актер Брюс Уиллис и его жена Эмма Хеминг на церемонии награждения Женщина года 2014 по версии Glamour в Нью-Йорке. 10 ноября 2014
Брюс Уиллис воссоединился с женой
Президент США Дональд Трамп на брифинге для прессы по поводу ситуации с коронавирусом в Белом доме
Трамп пообещал рассказать о происхождении коронавируса в скором времени
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
Певица Надежда Бабкина
"Поражено 80 процентов легких": Бабкина рассказала о своей болезни
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
В Институте Роберта Коха предупредили о двух новых волнах коронавируса
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
В Грузии заявили, что Саакашвили не принесет пользы Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния