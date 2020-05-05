В Израиле объяснили уникальность открытия в борьбе с COVID-19

"В последние два дня Израильский институт биологических исследований завершил революционную научную разработку, определяющую антитело, которое нейтрализует коронавирус SARS-COV-2. У научного открытия есть три ключевых параметра: антитело моноклональное, новое, содержит исключительно низкую пропорцию вредных протеинов ", - говорится в заявлении.

"На основании всесторонних научных публикаций со всего мира следует, что Израильский институт биологических исследований стал первым учреждением, которому удалось достичь научного прорыва, который отвечает всем трём вышеперечисленным параметрам одновременно ", - отмечается в заявлении.

Министерство отмечает, что это научное достижение "имеет потенциал развития по направлению к лечению больных с коронавирусом, это не вакцина для широкого использования". Учёные института полагают, что природа этого открытия может "привести к сокращению процесса, который может длиться несколько месяцев".