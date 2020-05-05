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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T20:26
https://ria.ru/20200505/1570999695.html
В Израиле объяснили уникальность открытия в борьбе с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305404_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_63a0ee32082b9f424544a0de50fbe50d.jpg
РИА Новости

В Израиле объяснили уникальность открытия в борьбе с COVID-19

20:26 05.05.2020
24857
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкЛюди в масках на улице Тель-Авива
Люди в масках на улице Тель-Авива
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
Люди в масках на улице Тель-Авива. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Израильскому институту биологических исследований первому удалось сделать научное открытие в борьбе с коронавирусом, отвечающее одновременно трём определённым параметрам, говорится в заявлении представителя министерства обороны Израиля.
Ранее издание "Едиот Ахронот" сообщило, что команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса". Отмечалось, что речь идёт о моноклональном антителе, которое атакует вирус и может его нейтрализовать в теле пациента".
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"В последние два дня Израильский институт биологических исследований завершил революционную научную разработку, определяющую антитело, которое нейтрализует коронавирус SARS-COV-2. У научного открытия есть три ключевых параметра: антитело моноклональное, новое, содержит исключительно низкую пропорцию вредных протеинов ", - говорится в заявлении.
Там также уточняется, что "институт продемонстрировал способность антитела нейтрализовать коронавирус".
Кроме того, "антитело было специально протестировано на агрессивном коронавирусе".
"На основании всесторонних научных публикаций со всего мира следует, что Израильский институт биологических исследований стал первым учреждением, которому удалось достичь научного прорыва, который отвечает всем трём вышеперечисленным параметрам одновременно ", - отмечается в заявлении.
Министерство отмечает, что это научное достижение "имеет потенциал развития по направлению к лечению больных с коронавирусом, это не вакцина для широкого использования". Учёные института полагают, что природа этого открытия может "привести к сокращению процесса, который может длиться несколько месяцев".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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88219057
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство обороны ИзраиляОткрытия - РИА НаукаИзраильВ мире
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