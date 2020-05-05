В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

"Канцелярия Беннета отметила, что речь идет о моноклональном антителе, которое атакует вирус и может его нейтрализовать в теле пациента", — пишет издание.

По информации издания, исследователи сообщили министру, что "стадия разработки" антитела пройдена, следующий шаг — запатентовать его и связаться с международными компаниями, которые смогут производить его в коммерческих объемах.