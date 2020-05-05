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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:35
https://ria.ru/20200505/1570971289.html
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570331560_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b8d994deef150dd8bb7dd5459a82e86d.jpg
РИА Новости

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

01:26 05.05.2020 (обновлено: 13:35 05.05.2020)
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© AP Photo / Mahmoud IlleanКоронавирус в Израиле
Коронавирус в Израиле
© AP Photo / Mahmoud Illean
Коронавирус в Израиле. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая — РИА Новости. Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".

"Канцелярия Беннета отметила, что речь идет о моноклональном антителе, которое атакует вирус и может его нейтрализовать в теле пациента", — пишет издание.

По информации издания, исследователи сообщили министру, что "стадия разработки" антитела пройдена, следующий шаг — запатентовать его и связаться с международными компаниями, которые смогут производить его в коммерческих объемах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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