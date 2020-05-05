В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая — РИА Новости. Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
"Канцелярия Беннета отметила, что речь идет о моноклональном антителе, которое атакует вирус и может его нейтрализовать в теле пациента", — пишет издание.
По информации издания, исследователи сообщили министру, что "стадия разработки" антитела пройдена, следующий шаг — запатентовать его и связаться с международными компаниями, которые смогут производить его в коммерческих объемах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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