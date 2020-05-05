Власти Петербурга прокомментировали визит Беглова в роддом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Губернатор . Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов использует адекватные средства защиты при посещении медицинских учреждений, в числе которых оказался и роддом, где якобы выявили случай коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора.

Ранее ряд СМИ сообщил, что родильный дом №6 имени профессора В.Ф. Снегирева, который недавно посещал Беглов , закрылся на прием новых пациентов из-за выявления коронавирусной инфекции у одной из пациенток.

По информации пресс-служба администрации губернатора, 3 мая Беглов посетил ряд родильных домов, в том числе роддом №6. На одном из фото, размещенном пресс-службой, губернатор в защитной маске, с защитным экраном и в перчатках стоит рядом с женщиной с новорожденным, на которой нет защитных средств. Это фото активно обсуждалось в социальных сетях.

"Губернатор Александр Беглов регулярно бывает в медицинских учреждениях, в том числе специализирующихся на лечении больных с новой коронавирусной инфекцией. Он использует адекватные средства защиты, не посещает "красные зоны" и регулярно тестируется на COVID-19", - сообщили в пресс-службе.

В городском комитете по здравоохранению РИА Новости сообщили, что роддом №6 закрыт на прием пациентов для проведения противоэпидемических мероприятий. По информации роддома, с 22 апреля на плановую госпитализацию принимаются только пациентки, обследованные на COVID-19 и предоставившие при поступлении отрицательный ответ.

Родильный дом №6 имени профессора В.Ф. Снегирева - это первое родовспомогательное учреждение России, построенное по указу Екатерины II. В настоящее время родильный дом находится в историческом центре Санкт-Петербурга на улице Маяковского. Является базой кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова.