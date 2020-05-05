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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T20:25
https://ria.ru/20200505/1570999584.html
Власти Петербурга прокомментировали визит Беглова в роддом
https://cdn21.img.ria.ru/images/156091/67/1560916749_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_91a51edb4a669b83da27013368344462.jpg
РИА Новости

Власти Петербурга прокомментировали визит Беглова в роддом

20:21 05.05.2020 (обновлено: 20:25 05.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов использует адекватные средства защиты при посещении медицинских учреждений, в числе которых оказался и роддом, где якобы выявили случай коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора.
Ранее ряд СМИ сообщил, что родильный дом №6 имени профессора В.Ф. Снегирева, который недавно посещал Беглов, закрылся на прием новых пациентов из-за выявления коронавирусной инфекции у одной из пациенток.
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По информации пресс-служба администрации губернатора, 3 мая Беглов посетил ряд родильных домов, в том числе роддом №6. На одном из фото, размещенном пресс-службой, губернатор в защитной маске, с защитным экраном и в перчатках стоит рядом с женщиной с новорожденным, на которой нет защитных средств. Это фото активно обсуждалось в социальных сетях.
"Губернатор Александр Беглов регулярно бывает в медицинских учреждениях, в том числе специализирующихся на лечении больных с новой коронавирусной инфекцией. Он использует адекватные средства защиты, не посещает "красные зоны" и регулярно тестируется на COVID-19", - сообщили в пресс-службе.
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В городском комитете по здравоохранению РИА Новости сообщили, что роддом №6 закрыт на прием пациентов для проведения противоэпидемических мероприятий. По информации роддома, с 22 апреля на плановую госпитализацию принимаются только пациентки, обследованные на COVID-19 и предоставившие при поступлении отрицательный ответ.
Родильный дом №6 имени профессора В.Ф. Снегирева - это первое родовспомогательное учреждение России, построенное по указу Екатерины II. В настоящее время родильный дом находится в историческом центре Санкт-Петербурга на улице Маяковского. Является базой кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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