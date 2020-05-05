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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T21:07
https://ria.ru/20200505/1570998086.html
В Петербурге задержали блогеров, пожаривших шашлыки в центре города
https://cdn23.img.ria.ru/images/155322/66/1553226640_0:37:3072:1765_1036x0_80_0_0_964c6cab8bac1c203cc543821668e7fe.jpg
РИА Новости

В Петербурге задержали блогеров, пожаривших шашлыки в центре города

19:01 05.05.2020 (обновлено: 21:07 05.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина жарит шашлык
Мужчина жарит шашлык
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мужчина жарит шашлык. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности двоих мужчин, пожаривших шашлыки на Сенной площади в центре Петербурга, сообщила региональная пресс-служба ГУ МВД.
Третьего мая в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как компания молодых людей в центре города установила мангал и жарит шашлыки.
Отмечается, что полицейские доставили в отдел 28- и 27-летних мужчин, зарегистрированных в городе Боровичи Новгородской области.
Возбуждены административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии.
Курица Джерк
1 мая, 15:49Распространение нового коронавируса
Назван способ приготовить шашлык в квартире
В городе установлена административная ответственность, в частности за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием жителей города из-за распространения коронавируса. За нарушение закона предусмотрены штрафы: для граждан — до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.
Повторное совершение этих правонарушений будет наказываться штрафами для граждан — до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.
В Петербурге выявили 5572 случая заражения коронавирусом, умерли 37 человек, выздоровели 1468 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
это что за профессия блогер? Вот эти два коня - блогеры? На три месяца в госпиталь санитарами.
5 мая, 19:08
Александр Смирнов
15411009
Я свою собаку блохером называю, а блогеры это кто?
5 мая, 19:09
nKnakis Kamakis
90181007
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