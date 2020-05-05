В Петербурге задержали блогеров, пожаривших шашлыки в центре города

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности двоих мужчин, пожаривших шашлыки на Сенной площади в центре Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности двоих мужчин, пожаривших шашлыки на Сенной площади в центре Петербурга , сообщила региональная пресс-служба ГУ МВД

Третьего мая в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как компания молодых людей в центре города установила мангал и жарит шашлыки.

Отмечается, что полицейские доставили в отдел 28- и 27-летних мужчин, зарегистрированных в городе Боровичи Новгородской области

Возбуждены административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии.

В городе установлена административная ответственность, в частности за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием жителей города из-за распространения коронавируса . За нарушение закона предусмотрены штрафы: для граждан — до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Повторное совершение этих правонарушений будет наказываться штрафами для граждан — до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.

В Петербурге выявили 5572 случая заражения коронавирусом, умерли 37 человек, выздоровели 1468 человек.