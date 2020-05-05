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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T18:13
https://ria.ru/20200505/1570997013.html
В столице Йемена зафиксировали первую смерть от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/102763/60/1027636091_0:126:2000:1251_1036x0_80_0_0_4d92612a7c07f8ddf7256f8507312a2c.jpg
РИА Новости

В столице Йемена зафиксировали первую смерть от коронавируса

18:13 05.05.2020
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© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене
Автомобиль скорой помощи в Йемене
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
ДОХА, 5 мая - РИА Новости. Первый случай заболевания и смерти от коронавируса выявлен в столице Йемена Сане, которая находится под контролем мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил во вторник министр общественного здравоохранения правительства хуситов Таха аль-Мутавакиль подконтрольному им телеканалу "Аль-Масира".
"Сообщаем об обнаружении первого подтвержденного случая заражения коронавирусом в столице Сане у приехавшего из Сомали, который умер в одной из гостиниц Саны", - сказал аль-Мутавакиль.
По его словам, информация об умершем сомалийце поступила в воскресенье, анализ показал, что он болел COVID-19, также у него были проблемы с почками и воспаление в печени.
Как отметил министр, специальная бригада провела дезинфекцию гостиницы и поместила находящихся там людей под карантин.
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Министерство призвало йеменцев предпринимать меры предосторожности и не посещать рынки и магазины.
Ранее созданный международно признанным правительством Йемена чрезвычайный комитет сообщил о девяти новых случаях заражения на подконтрольной им территории Йемена, в результате чего общее число диагностированных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии выросло до 21, из них умерли три человека.
В Йемене с 2015 года идут активные военные действия между хуситами и сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, в результате чего разные районы страны оказались под властью разных сил, и гуманитарная ситуация остается очень тяжелой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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