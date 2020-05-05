В столице Йемена зафиксировали первую смерть от коронавируса

ДОХА, 5 мая - РИА Новости. Первый случай заболевания и смерти от коронавируса выявлен в столице Первый случай заболевания и смерти от коронавируса выявлен в столице Йемена Сане , которая находится под контролем мятежников из движения " Ансар Алла " (хуситов), сообщил во вторник министр общественного здравоохранения правительства хуситов Таха аль-Мутавакиль подконтрольному им телеканалу "Аль-Масира".

"Сообщаем об обнаружении первого подтвержденного случая заражения коронавирусом в столице Сане у приехавшего из Сомали, который умер в одной из гостиниц Саны", - сказал аль-Мутавакиль.

По его словам, информация об умершем сомалийце поступила в воскресенье, анализ показал, что он болел COVID-19, также у него были проблемы с почками и воспаление в печени.

Как отметил министр, специальная бригада провела дезинфекцию гостиницы и поместила находящихся там людей под карантин.

Министерство призвало йеменцев предпринимать меры предосторожности и не посещать рынки и магазины.

Ранее созданный международно признанным правительством Йемена чрезвычайный комитет сообщил о девяти новых случаях заражения на подконтрольной им территории Йемена, в результате чего общее число диагностированных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии выросло до 21, из них умерли три человека.

В Йемене с 2015 года идут активные военные действия между хуситами и сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, в результате чего разные районы страны оказались под властью разных сил, и гуманитарная ситуация остается очень тяжелой.