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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T17:55
https://ria.ru/20200505/1570995863.html
В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 293
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 293

17:55 05.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории
Сотрудники лаборатории
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 293, за сутки выявили 63 заболевших, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава страны Бибихонум Дарвешзода.
"По состоянию на вечер 5 мая в стране зарегистрировано 293 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, в результате чего пять человек умерли", - сказала Дарвешзода.
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В понедельник минздрав республики сообщал о 230 заболевших COVID-19.
"Правительство Таджикистана и министерство здравоохранения и социальной защиты населения в настоящее время принимают все необходимые меры для профилактики и лечения коронавируса COVID-19", - добавила пресс-секретарь.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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