В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 293

ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 293, за сутки выявили 63 заболевших, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава страны Бибихонум Дарвешзода.
"По состоянию на вечер 5 мая в стране зарегистрировано 293 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, в результате чего пять человек умерли", - сказала Дарвешзода.
В понедельник минздрав республики сообщал о 230 заболевших COVID-19.
"Правительство Таджикистана и министерство здравоохранения и социальной защиты населения в настоящее время принимают все необходимые меры для профилактики и лечения коронавируса COVID-19", - добавила пресс-секретарь.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф