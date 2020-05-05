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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-05T18:04
https://ria.ru/20200505/1570995714.html
Трамп отрицает причастность США к морскому вторжению в Венесуэлу
https://cdn25.img.ria.ru/images/155788/02/1557880285_0:265:2718:1793_1036x0_80_0_0_8da88a16bf08e3b6d3ef5a34c5dfaa6b.jpg
РИА Новости

Трамп отрицает причастность США к морскому вторжению в Венесуэлу

17:46 05.05.2020 (обновлено: 18:04 05.05.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Правительство США не имеет отношения к последним событиям в Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп.
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных. Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
4 мая, 19:21
Госдеп назвал сообщения о морском вторжении в Венесуэлу дезинформацией
"Я только что получил информацию. Наше правительство не имеет к этому никакого отношения. Мы выясним", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о событиях в Венесуэле.
США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства. В конце марта минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег, венесуэльские власти отвергли обвинения. Первого апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному оборону наркотиков со сторону "режима Мадуро".
Катер Вооруженных сил Венесуэлы в порту города Ла-Гуайра. 3 мая 2020
4 мая, 03:12
Российский посол прокомментировал попытку вторжения боевиков в Венесуэлу
96843638
Попытка госпереворота в ВенесуэлеДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
Видимо инопланетяне причастны.
5 мая, 17:48
АААлекс. А.
1581001
Учитывая травлю Трампа в Соединённых Штатах, Трамп об это может и не знать
5 мая, 18:02
ВАВиктор А
550001
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