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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-05T08:58
https://ria.ru/20200505/1570972528.html
Мадуро заявил о задержании двух сотрудников личной охраны Трампа
https://cdn24.img.ria.ru/images/149910/16/1499101627_0:212:3768:2332_1036x0_80_0_0_5fc5312633249bb22198e0e32792cacf.jpg
РИА Новости

Мадуро заявил о задержании двух сотрудников личной охраны Трампа

05:13 05.05.2020 (обновлено: 08:58 05.05.2020)
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© AP Photo / Ariana CubillosПрезидент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро
Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро
© AP Photo / Ariana Cubillos
Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро . Архивное фото
МЕХИКО, 5 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американских граждан, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.

"Один из задержанных в первых показаниях сообщил, что в группе вторжения находились два гражданина США, сотрудники личной охраны президента США Дональда Трампа", — сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслируется в его Twitter.

На видео из автозака, которое было продемонстрировано после заявления, один из задержанных говорит, что американцы ему "сообщили о работе на советников Трампа по вопросам безопасности".
По словам Мадуро, сейчас все задержанные, включая двух граждан США, находятся на военно-морской базе в штате Ла-Гуайра на севере страны, где была совершена попытка вторжения с моря.
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В телеэфире были продемонстрированы документы и фотографии задержанных, средства радиосвязи, приборы ночного видения, оружие и камуфляж.
Мадуро также высказал мнение о возможной связи недавней атаки и слов госсекретаря США Майка Помпео о возобновлении работы американского посольства в Венесуэле.

"Несколько дней назад Майк Помпео <…> сделал заявление, сказал: "Я дал указание ускорить подготовку открытия посольства США в Каракасе, и мы скоро будем там". <…> Когда он это говорил, я знал, о чем идет речь, он сделал ставку на эту атаку и верил, что с этой атакой он покончит с революцией, с нашим конституционным порядком, что они покончат со мной. <…> Но бог нас защищает", — сказал Мадуро.

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Попытка вторжения

В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. Мадуро заявил, что целью этого вторжения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. Он отметил, что один из задержанных — агент Управления по борьбе с наркотиками США. Позднее стало известно еще о восьми задержанных.
В Госдепартаменте США РИА Новости заявили, что заявления властей Венесуэлы — дезинформация. МИД Колумбии также отверг обвинения в причастности к попытке морского вторжения. Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) заявило, что не принимало никакого участия в этих событиях, и опровергло утверждения, что их сотрудник был задержан.
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США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства. В конце марта Минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег. Первого апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному обороту наркотиков со стороны "режима Мадуро".
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
"... Он отметил, что один из задержанных — агент Управления по борьбе с наркотиками США..." Ну, в приницпе давно уже было известно о том, что задачей США является не ПРЕСЕЧЕНИЕ оборота наркотиков, а ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ потоков на Европу/Россию/Китай и пр. И Афганистан тому самый яркий пример. Поэтому теперь через свои прикормленные наркокартели "исключительные" баламутят воду в Венесуэле. Хотя, честно говоря сомневаюсь, что имело место вторжение. На кубинском "заливе свиней" янкесы здорово обожглись и теперь скорее всего была проведена обычная провокация.
5 мая, 05:45
МСМамин- Сибиряк
7110018
После "залива Свиней" "янкесы" вторгались ещё в десяток стран, а об операциях ЦРУ нам ещё не скоро расскажут. И да наркоту барыжат сами янки наверное не так как раньше когда они сами подсадили свой народ на кокаин в семидесятых но что барыжит ЦРУ это факт или как говорят янки "с большой вероятностью".
5 мая, 06:08
Волк Тамбовский
3600005
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