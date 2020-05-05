Мадуро заявил о задержании двух сотрудников личной охраны Трампа

"Несколько дней назад Майк Помпео <…> сделал заявление, сказал: "Я дал указание ускорить подготовку открытия посольства США в Каракасе, и мы скоро будем там". <…> Когда он это говорил, я знал, о чем идет речь, он сделал ставку на эту атаку и верил, что с этой атакой он покончит с революцией, с нашим конституционным порядком, что они покончат со мной. <…> Но бог нас защищает", — сказал Мадуро.