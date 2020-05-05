Мадуро заявил о задержании двух сотрудников личной охраны Трампа

МЕХИКО, 5 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американских граждан, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.
"Один из задержанных в первых показаниях сообщил, что в группе вторжения находились два гражданина США, сотрудники личной охраны президента США Дональда Трампа", — сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслируется в его Twitter.
На видео из автозака, которое было продемонстрировано после заявления, один из задержанных говорит, что американцы ему "сообщили о работе на советников Трампа по вопросам безопасности".
По словам Мадуро, сейчас все задержанные, включая двух граждан США, находятся на военно-морской базе в штате Ла-Гуайра на севере страны, где была совершена попытка вторжения с моря.
В телеэфире были продемонстрированы документы и фотографии задержанных, средства радиосвязи, приборы ночного видения, оружие и камуфляж.
Мадуро также высказал мнение о возможной связи недавней атаки и слов госсекретаря США Майка Помпео о возобновлении работы американского посольства в Венесуэле.
"Несколько дней назад Майк Помпео <…> сделал заявление, сказал: "Я дал указание ускорить подготовку открытия посольства США в Каракасе, и мы скоро будем там". <…> Когда он это говорил, я знал, о чем идет речь, он сделал ставку на эту атаку и верил, что с этой атакой он покончит с революцией, с нашим конституционным порядком, что они покончат со мной. <…> Но бог нас защищает", — сказал Мадуро.
Попытка вторжения
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. Мадуро заявил, что целью этого вторжения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. Он отметил, что один из задержанных — агент Управления по борьбе с наркотиками США. Позднее стало известно еще о восьми задержанных.
В Госдепартаменте США РИА Новости заявили, что заявления властей Венесуэлы — дезинформация. МИД Колумбии также отверг обвинения в причастности к попытке морского вторжения. Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) заявило, что не принимало никакого участия в этих событиях, и опровергло утверждения, что их сотрудник был задержан.
США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства. В конце марта Минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег. Первого апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному обороту наркотиков со стороны "режима Мадуро".