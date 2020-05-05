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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T17:20
https://ria.ru/20200505/1570994883.html
В Кировской области изучат вакцину от полиомиелита для борьбы с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728460_0:171:3031:1876_1036x0_80_0_0_aae45d5a45615ef44413af5f12355395.jpg
РИА Новости

В Кировской области изучат вакцину от полиомиелита для борьбы с COVID-19

17:20 05.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовЕмкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке "Сколково"
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Исследования вакцины от полиомиелита для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 будут проводиться в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В ближайшее время в регионе будет подписано трехстороннее соглашение между правительством Кировской области, Кировским медицинским университетом и Научным центром исследований имени Чумакова, согласно которому начнется реализация наблюдательной программы по изучению профилактической эффективности вакцины "БиВак полио" в отношении заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19", - говорится в сообщении.
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Вакцинация будет проводиться добровольцам, находящимся в группе риска.
"Мы будем проводить научное наблюдение в рамках работающего в регионе научно-образовательного центра мирового уровня "Биополис". Это исследование о выработке неспецифического иммунитета на коронавирус с использованием зарегистрированной пероральной полиомиелитной вакцины производства центра имени Чумакова, которая с успехом применяется в рамках календаря профилактических прививок", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Игоря Васильева.
Отмечается, что вакцина от полиомиелита применяется уже очень давно и доказала свою эффективность. "Живая вакцина активирует врожденный неспецифический иммунитет, стимулирует защитные силы организма, и ожидания специалистов заключаются в том, что вакцинированный человек будет в большей степени защищен от коронавирусной инфекции", - подчеркивается в сообщении.
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Наблюдательная программа будет проводиться в регионе на протяжении 2 месяцев. В ней смогут принять участие здоровые люди в возрасте от 18 до 65 лет, которые входят в группу риска по инфицированию COVID-19 – это и врачи поликлиник, фельдшеры, волонтеры, соцработники, продавцы магазинов, работники общественного транспорта, и другие.
По словам генерального директора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдара Ишмухаметова, подобные исследования планируют проводить и в Америке, но не раньше июля. "Связано это с тем, что только в России существует препарат живой вакцины от полиомиелита, который производит Центр Чумакова. Мы находимся в приоритетной ситуации по отношению к остальному миру. У нас есть большие конкурентные преимущества, так как мы имеем опыт работы с этой вакциной", - отметил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукКировская областьОбщество
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