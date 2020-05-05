В Кировской области изучат вакцину от полиомиелита для борьбы с COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Исследования вакцины от полиомиелита для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 будут проводиться в Исследования вакцины от полиомиелита для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 будут проводиться в Кировской области , сообщает пресс-служба правительства региона.

"В ближайшее время в регионе будет подписано трехстороннее соглашение между правительством Кировской области, Кировским медицинским университетом и Научным центром исследований имени Чумакова, согласно которому начнется реализация наблюдательной программы по изучению профилактической эффективности вакцины "БиВак полио" в отношении заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19 ", - говорится в сообщении.

Вакцинация будет проводиться добровольцам, находящимся в группе риска.

"Мы будем проводить научное наблюдение в рамках работающего в регионе научно-образовательного центра мирового уровня "Биополис". Это исследование о выработке неспецифического иммунитета на коронавирус с использованием зарегистрированной пероральной полиомиелитной вакцины производства центра имени Чумакова, которая с успехом применяется в рамках календаря профилактических прививок", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Отмечается, что вакцина от полиомиелита применяется уже очень давно и доказала свою эффективность. "Живая вакцина активирует врожденный неспецифический иммунитет, стимулирует защитные силы организма, и ожидания специалистов заключаются в том, что вакцинированный человек будет в большей степени защищен от коронавирусной инфекции", - подчеркивается в сообщении.

Наблюдательная программа будет проводиться в регионе на протяжении 2 месяцев. В ней смогут принять участие здоровые люди в возрасте от 18 до 65 лет, которые входят в группу риска по инфицированию COVID-19 – это и врачи поликлиник, фельдшеры, волонтеры, соцработники, продавцы магазинов, работники общественного транспорта, и другие.

По словам генерального директора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдара Ишмухаметова, подобные исследования планируют проводить и в Америке , но не раньше июля. "Связано это с тем, что только в России существует препарат живой вакцины от полиомиелита, который производит Центр Чумакова. Мы находимся в приоритетной ситуации по отношению к остальному миру. У нас есть большие конкурентные преимущества, так как мы имеем опыт работы с этой вакциной", - отметил он.