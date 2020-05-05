В семи районах Ленинградской области введут масочный режим

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
"Обязательный масочный режим будет введен в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах. Сроки ввода еще не определены", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ношение масок будет обязательно в общественных местах и в торговых точках.
В Ленинградской области зафиксировано 1149 заболевших, умерли три человека, поправились 258 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф