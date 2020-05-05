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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T16:40
https://ria.ru/20200505/1570993598.html
В семи районах Ленинградской области введут масочный режим
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_cdd3baf2731fd58a756ffda78196c85a.jpg
РИА Новости

В семи районах Ленинградской области введут масочный режим

16:40 05.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
"Обязательный масочный режим будет введен в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах. Сроки ввода еще не определены", - сказал собеседник агентства.
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5 мая, 15:24Распространение нового коронавируса
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По его словам, ношение масок будет обязательно в общественных местах и в торговых точках.
В Ленинградской области зафиксировано 1149 заболевших, умерли три человека, поправились 258 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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