В семи районах Ленинградской области введут масочный режим

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах . Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области , сообщили РИА Новости в областной администрации.

"Обязательный масочный режим будет введен в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах. Сроки ввода еще не определены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ношение масок будет обязательно в общественных местах и в торговых точках.

В Ленинградской области зафиксировано 1149 заболевших, умерли три человека, поправились 258 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.