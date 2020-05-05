В Воронежской области 20 пациентов выздоровели от COVID-19

ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Двадцать пациентов за сутки вылечились от коронавирусной инфекции в Воронежской области, общее число выздоровевших возросло до 158, сообщает правительство региона.
На утро вторника в Воронежской области коронавирус подтвержден у 667 человек. Выздоровели 138 пациентов, умерли 12.
"Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области выросло до 158 человек", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф