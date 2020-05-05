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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T16:36
https://ria.ru/20200505/1570993487.html
В Воронежской области 20 пациентов выздоровели от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

В Воронежской области 20 пациентов выздоровели от COVID-19

16:36 05.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Двадцать пациентов за сутки вылечились от коронавирусной инфекции в Воронежской области, общее число выздоровевших возросло до 158, сообщает правительство региона.
На утро вторника в Воронежской области коронавирус подтвержден у 667 человек. Выздоровели 138 пациентов, умерли 12.
"Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области выросло до 158 человек", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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