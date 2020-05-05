В Петербурге развернули более 5,8 тысячи коек для пациентов с COVID-19

"За короткий промежуток времени в Петербурге было перепрофилировано 13 городских стационаров, в которых сегодня лечат больных с коронавирирусной инфекцией. Также 30 апреля досрочно начал прием таких пациентов Первый медицинский университет имени Павлова (150 коек) - это первый перепрофилированный стационар из числа федеральных клиник. Всего правительством РФ был утвержден список из 7 федеральных медицинских учреждений в Петербурге, перепрофилируемых под инфекционные койки", - говорится в сообщении.