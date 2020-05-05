В Петербурге развернули более 5,8 тысячи коек для пациентов с COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. В стационарах Санкт-Петербурга в настоящее время развернуто 5 833 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, в настоящее время помощь больным коронавирусной инфекцией в Петербурге оказывают 16 стационаров. На начало пандемии пациентов с COVID-19 принимали только в Клинической инфекционной больнице имени Боткина (589 коек) и в Детской клинической инфекционной больнице имени Филатова (362 койки).
"За короткий промежуток времени в Петербурге было перепрофилировано 13 городских стационаров, в которых сегодня лечат больных с коронавирирусной инфекцией. Также 30 апреля досрочно начал прием таких пациентов Первый медицинский университет имени Павлова (150 коек) - это первый перепрофилированный стационар из числа федеральных клиник. Всего правительством РФ был утвержден список из 7 федеральных медицинских учреждений в Петербурге, перепрофилируемых под инфекционные койки", - говорится в сообщении.
К настоящему времени для пациентов с COVID-19 в стационарах в Петербурге развернуто 5 833 койки.
Кроме того, пациентов со среднетяжелой формой коронавирусной инфекции принимают три временных инфекционных отделения на 600 коек в пансионате "Заря". Больных с легким течением болезни также лечат во временном госпитале на 1 тысячу коек, развернутом в одном из павильонов "Ленэкспо". Достигнута также договоренность с компанией "Газпром" о дополнительном развертывании коек для лечения пациентов с легким течением заболевания еще в трех павильонах "Ленэкспо".
По словам Беглова, в период повышенной готовности в соответствии с предписаниями главного санитарного врача по Петербургу были введены 54 ограничительные меры. Большинство запретов и ограничений сохраняется до 12 мая. По его словам, за этот период составлено более 3 тысяч протоколов за нарушения режима повышенной готовности.
По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 5572 случая заражения COVID-19. Умерло 37 человек. Выздоровело 1468 человек.
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