Путин отметил неоценимый вклад Микрина в космическую программу

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной генерального конструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, отметив его неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли.
О смерти Микрина от коронавирусной инфекции стало известно утром во вторник.
"Академик Микрин внёс неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, в реализацию национальной космической программы, по праву снискал высокий авторитет и уважение среди товарищей, друзей, коллег", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что "добрая память об этом талантливом, преданном своему призванию, интересам Родины человеке навсегда сохранится в наших сердцах".
Микрин скончался на 65-м году жизни. Он был генеральным конструктором — первым заместителем генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия", академиком РАН, профессором, доктором технических наук. В должности генконструктора пилотируемых программ России, на которую Микрин утвержден указом президента, он руководил всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики.
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