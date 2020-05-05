Путин отметил неоценимый вклад Микрина в космическую программу

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной генерального конструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина , отметив его неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли.

О смерти Микрина от коронавирусной инфекции стало известно утром во вторник.

"Академик Микрин внёс неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, в реализацию национальной космической программы, по праву снискал высокий авторитет и уважение среди товарищей, друзей, коллег", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что "добрая память об этом талантливом, преданном своему призванию, интересам Родины человеке навсегда сохранится в наших сердцах".

Микрин скончался на 65-м году жизни. Он был генеральным конструктором — первым заместителем генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия", академиком РАН , профессором, доктором технических наук. В должности генконструктора пилотируемых программ России, на которую Микрин утвержден указом президента, он руководил всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики.