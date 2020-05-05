Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T16:34
https://ria.ru/20200505/1570993315.html
Путин отметил неоценимый вклад Микрина в космическую программу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570810305_0:0:4879:2744_1036x0_80_0_0_332f1a2ebf9d125d8d0d5db6b9e5c4d3.jpg
РИА Новости

Путин отметил неоценимый вклад Микрина в космическую программу

16:34 05.05.2020
2235
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной генерального конструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, отметив его неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли.
О смерти Микрина от коронавирусной инфекции стало известно утром во вторник.
Владимир Жириновский
5 мая, 16:02Распространение нового коронавируса
Жириновский назвал умершего генконструктора Микрина вторым Королевым
"Академик Микрин внёс неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, в реализацию национальной космической программы, по праву снискал высокий авторитет и уважение среди товарищей, друзей, коллег", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что "добрая память об этом талантливом, преданном своему призванию, интересам Родины человеке навсегда сохранится в наших сердцах".
Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системами комплексам, академик РАН Евгений Микрин
5 мая, 11:14Распространение нового коронавируса
Рогозин выразил соболезнования семье генконструктора Микрина
Микрин скончался на 65-м году жизни. Он был генеральным конструктором — первым заместителем генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия", академиком РАН, профессором, доктором технических наук. В должности генконструктора пилотируемых программ России, на которую Микрин утвержден указом президента, он руководил всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
10112122
Распространение нового коронавирусаЕвгений МикринКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКосмос - РИА НаукаРКК "Энергия"Российская академия наукВладимир Путин
Рекомендуем
Владимир Жириновский
Жириновский назвал умершего генконструктора Микрина вторым Королевым
Ракета-носитель Чанчжэн-5B во время старта с космодрома Вэньчан
Китай провел первый пуск ракеты "Чанчжэн-5В"
Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системами комплексам, академик РАН Евгений Микрин
Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронят в Мытищах
Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системами комплексам, академик РАН Евгений Микрин
Рогозин выразил соболезнования семье генконструктора Микрина
Грузовой корабль Прогресс МС-13 пристыкованный к Международной космической станции пролетает над Йеменом
В Китае назвали сроки строительства орбитальной космической станции
Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Евгений Микрин
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин умер от коронавируса
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Воробьев: госпитализация в Подмосковье остается высокой
Пентагон
RT: США планируют закупить вооружения у стран бывшего СССР
Сотрудники службы электронной разведки Британского правительства во время макетного сценария кибератаки
В Британии и США зафиксировали кибератаки на медицинские организации
Палата интенсивной терапии
В Петербурге развернули более 5,8 тысячи коек для пациентов с COVID-19
Магазин разливных напитков
В Минздраве оценили закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах
Ракетный крейсер Маршал Устинов во время учений
В Баренцевом море закрыли район для учений крейсера "Маршал Устинов"
Мужчина моет руки
Российский ученый поспорил со шведским коллегой о мерах борьбы с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
Лента новостейМолния