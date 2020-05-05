В Великом Новгороде умер пятый пациент с коронавирусом

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Пятый пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" скончался в Новгородской области, это мужчина 1975 года рождения, который ездил в Москву, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в Instagram.
"Плохая новость: у нас новый летальный случай. Скончался мужчина 1975 года рождения, житель Великого Новгорода. Известно, что он ездил в Москву. У него были сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.
Также губернатор отметил, что за сутки в регионе появилось 27 новых случая заражения коронавирусом: 12 человек – жители Великого Новгорода, 11 - Маловишерского района.
"По два новых случая заболевания выявлены в Старорусском и Пестовском районах", — сообщил Никитин.
По данным регионального штаба, всего в Новгородской области 399 подтвержденных случаев заражения, 56 человек уже выздоровели, четверо умерли. На самоизоляции находятся 1121 человек, 2782 сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф