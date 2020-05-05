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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T16:31
https://ria.ru/20200505/1570993140.html
В Великом Новгороде умер пятый пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Великом Новгороде умер пятый пациент с коронавирусом

16:31 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Пятый пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" скончался в Новгородской области, это мужчина 1975 года рождения, который ездил в Москву, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в Instagram.
"Плохая новость: у нас новый летальный случай. Скончался мужчина 1975 года рождения, житель Великого Новгорода. Известно, что он ездил в Москву. У него были сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.
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Также губернатор отметил, что за сутки в регионе появилось 27 новых случая заражения коронавирусом: 12 человек – жители Великого Новгорода, 11 - Маловишерского района.
"По два новых случая заболевания выявлены в Старорусском и Пестовском районах", — сообщил Никитин.
По данным регионального штаба, всего в Новгородской области 399 подтвержденных случаев заражения, 56 человек уже выздоровели, четверо умерли. На самоизоляции находятся 1121 человек, 2782 сняты с наблюдения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Великий НовгородНовгородская областьМаловишерский районАндрей Никитин (политик)Общество
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