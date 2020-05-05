В Марий Эл число случаев коронавируса выросло до 750

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Коронавирус выявили еще у 33 жителей Республики Марий Эл , общее количество зарегистрированных заболевших составляет 750 человек, сообщает оперштаб региона.

"Официальная информация по Республике Марий Эл на 5 мая - 33 новых случая заболевания, итого 750 заболевших. Еще 28 человек выписаны в связи с выздоровлением", - говорится в сообщении оперштаба.

По данным регионального минздрава, в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 240 человек.

"В тяжелом состоянии – 79 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 145, в состоянии легкой степени тяжести – 16 пациентов. В кислородной поддержке нуждаются 87 человек. 3 пациента находятся на искусственной вентиляции легких", - сообщает минздрав Марий Эл.

Под медицинским наблюдением находится 1661 человек, из них 11 прибывших из-за границы и 1650 контактных с больными.

Для оказания медицинской помощи в Марий Эл развернуты 470 коек в 7 медорганизациях республики, что на 27,6% больше рекомендуемой расчетной потребности. Обеспеченность коек кислородом составляет 100%.