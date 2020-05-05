Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T16:28
https://ria.ru/20200505/1570993032.html
В Марий Эл число случаев коронавируса выросло до 750
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Марий Эл число случаев коронавируса выросло до 750

16:28 05.05.2020
1337
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Коронавирус выявили еще у 33 жителей Республики Марий Эл, общее количество зарегистрированных заболевших составляет 750 человек, сообщает оперштаб региона.
"Официальная информация по Республике Марий Эл на 5 мая - 33 новых случая заболевания, итого 750 заболевших. Еще 28 человек выписаны в связи с выздоровлением", - говорится в сообщении оперштаба.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
28 апреля, 16:13
Действует и на мозг. В Минздраве разъяснили новые коварства COVID-19
По данным регионального минздрава, в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 240 человек.
"В тяжелом состоянии – 79 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 145, в состоянии легкой степени тяжести – 16 пациентов. В кислородной поддержке нуждаются 87 человек. 3 пациента находятся на искусственной вентиляции легких", - сообщает минздрав Марий Эл.
Коридор заразной зоны в инфекционном центре в Новой Москве
20 апреля, 06:56Распространение нового коронавируса
"Легкие хрустят": пациенты с COVID-19 рассказали о первых симптомах
Под медицинским наблюдением находится 1661 человек, из них 11 прибывших из-за границы и 1650 контактных с больными.
Для оказания медицинской помощи в Марий Эл развернуты 470 коек в 7 медорганизациях республики, что на 27,6% больше рекомендуемой расчетной потребности. Обеспеченность коек кислородом составляет 100%.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000101
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Марий ЭлОбщество
Рекомендуем
Медик в машине скорой помощи
В Марий Эл число заразившихся коронавирусом достигло 783
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Марий Эл рассказали о новых случаях коронавируса
Палата интенсивной терапии
В Петербурге развернули более 5,8 тысячи коек для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра в больничной палате
В Воронежской области 20 пациентов выздоровели от COVID-19
Эво Моралес
Моралес: в Боливии используют пандемию коронавируса в политических целях
Андрей Антоненко
Суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция Таиланда
В Таиланде задержали семерых россиян за нарушение режима ЧС
Полиция Нидерландов
В Гааге задержали несколько десятков протестующих против карантина
Эстония
В Эстонии торговые центры откроются 11 мая
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Великом Новгороде умер пятый пациент с коронавирусом
Вид из окна российского самолета во время полета
Рейс "Аэрофлота" вывез 160 россиян из Антальи в Ростов-на-Дону и Уфу
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии число жертв коронавируса выросло до 107
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил неоценимый вклад Микрина в космическую программу
Ракетный крейсер Маршал Устинов во время учений
В Баренцевом море закрыли район для учений крейсера "Маршал Устинов"
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Иране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Лента новостейМолния