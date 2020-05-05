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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T16:20
https://ria.ru/20200505/1570992692.html
В Эстонии торговые центры откроются 11 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525566_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_edac063ee0ffa68c44fa2f7ddc1aefc4.jpg
РИА Новости

В Эстонии торговые центры откроются 11 мая

16:20 05.05.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЭстония
Эстония
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Эстония. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Правительственная комиссия, занимающаяся вопросами, связанными с распространением коронавируса, здоровьем населения и проблемами экономики Эстонии, приняла решение возобновить в стране работу торговых центров с определенными ограничениями с 11 мая, сообщила пресс-служба министерства экономики.
"В торговых центрах по-прежнему нужно будет соблюдать требование 2+2, которое разрешает находиться в общественном месте не более чем по двое, а дистанция между другими лицами должна составлять минимум два метра. Будет разрешена работа всех магазинов и пунктов обслуживания, а также ресторанов и других мест общественного питания. Места для проведения досуга в торговых центрах, такие как кинотеатры, казино, боулинги, игровые комнаты, пока останутся закрытыми", - говорится в сообщении.
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Посетителям торговых центров настоятельно рекомендуется носить защитную маску или прикрывать нос и рот. Магазины обязаны обеспечивать средства дезинфекции как для клиентов, так и для работников, а помещения должны проветриваться и дезинфицироваться в обычном порядке.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
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По-прежнему будут закрыты школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.
Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигнув 1711 человек. За время пандемии скончались 55 человек.
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