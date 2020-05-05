В Эстонии торговые центры откроются 11 мая

"В торговых центрах по-прежнему нужно будет соблюдать требование 2+2, которое разрешает находиться в общественном месте не более чем по двое, а дистанция между другими лицами должна составлять минимум два метра. Будет разрешена работа всех магазинов и пунктов обслуживания, а также ресторанов и других мест общественного питания. Места для проведения досуга в торговых центрах, такие как кинотеатры, казино, боулинги, игровые комнаты, пока останутся закрытыми", - говорится в сообщении.