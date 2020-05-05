В Эстонии торговые центры откроются 11 мая

ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Правительственная комиссия, занимающаяся вопросами, связанными с распространением коронавируса, здоровьем населения и проблемами экономики Эстонии, приняла решение возобновить в стране работу торговых центров с определенными ограничениями с 11 мая, сообщила пресс-служба министерства экономики.
"В торговых центрах по-прежнему нужно будет соблюдать требование 2+2, которое разрешает находиться в общественном месте не более чем по двое, а дистанция между другими лицами должна составлять минимум два метра. Будет разрешена работа всех магазинов и пунктов обслуживания, а также ресторанов и других мест общественного питания. Места для проведения досуга в торговых центрах, такие как кинотеатры, казино, боулинги, игровые комнаты, пока останутся закрытыми", - говорится в сообщении.
Посетителям торговых центров настоятельно рекомендуется носить защитную маску или прикрывать нос и рот. Магазины обязаны обеспечивать средства дезинфекции как для клиентов, так и для работников, а помещения должны проветриваться и дезинфицироваться в обычном порядке.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
По-прежнему будут закрыты школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.
Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигнув 1711 человек. За время пандемии скончались 55 человек.
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