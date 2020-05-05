Российский ученый поспорил со шведским коллегой о мерах борьбы с COVID-19

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН вступил в заочную полемику с эпидемиологом, советником шведского правительства и генерального секретаря ВОЗ Юханом Гизеке о двух главных мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Вирусолог напомнил, что существуют эксперты, считающее главным способом попадания коронавируса в организм касание лица грязными руками.
Доктор наук привел в пример американского медика, который хвалился, что у него в коллективе не было заражений из-за мытья рук и соблюдения гигиены. Однако при этом медики были в защитных костюмах.
Ранее Юхан Гизеке назвал мытье рук и соблюдение социальной дистанции главными мерами для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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