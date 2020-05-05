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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T16:48
https://ria.ru/20200505/1570992296.html
Российский ученый поспорил со шведским коллегой о мерах борьбы с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/132418/37/1324183727_0:129:2000:1254_1036x0_80_0_0_e30047de35045735891dc19f839a9144.jpg
РИА Новости

Российский ученый поспорил со шведским коллегой о мерах борьбы с COVID-19

16:07 05.05.2020 (обновлено: 16:48 05.05.2020)
19033
© Fotolia / vera7388Мужчина моет руки
Мужчина моет руки
© Fotolia / vera7388
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН вступил в заочную полемику с эпидемиологом, советником шведского правительства и генерального секретаря ВОЗ Юханом Гизеке о двух главных мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Вирусолог напомнил, что существуют эксперты, считающее главным способом попадания коронавируса в организм касание лица грязными руками.
Доктор наук привел в пример американского медика, который хвалился, что у него в коллективе не было заражений из-за мытья рук и соблюдения гигиены. Однако при этом медики были в защитных костюмах.
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Ранее Юхан Гизеке назвал мытье рук и соблюдение социальной дистанции главными мерами для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
По подсчетам ВОЗ, в мире коронавирусом заражено 3,43 миллиона человек, скончались — 240 тысяч. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 3,58 миллиона, 251 тысяча умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльштейнРоссияЗдоровье - ОбществоВОЗШвецияСШАВ мире
Популярные комментарии
Мытьё рук - это минимальный уровень культуры в обществе. Чего не было замечено ещё со средних веков в отсталых странах. Но ничего страшного, ещё пару эпидемий и снимать обувь дома научатся да не раскладывать еду в местах общепита без перчаток отучатся. И можно будет без брезгливости в европу ездить.
5 мая, 17:02
СКСергей К
2340004
Куда им до нас. Наши работяги и не только высморкаются на асфальт, руки об штаны вытрут и вперед. Высококультурная страна РФ) Как после такого обувь в доме не снять...
5 мая, 17:11
eepsilon
8200120
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