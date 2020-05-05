В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
Таких мер, по словам эксперта, две.
"Во-первых, нужно мыть руки, о чем мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям", — пояснил Гизеке.
Он также высказал мнение, что не нужно ужесточать пограничный контроль.
Кроме того, он отметил высокую дисциплинированность шведов, которые выполняют рекомендации по соблюдению социальной дистанции.
В марте страны Шенгенской зоны ограничили перемещения внутри европейского пространства из-за коронавируса, а также согласовали запрет на "необязательные поездки" граждан третьих стран в ЕС, его продлили до 15 мая.
Швеция остается одной из немногих стран, которые не вводили всеобщий карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции. Граждан страны попросили соблюдать социальную дистанцию, работать из дома и отказаться от поездок по стране.
В Швеции, по данным Всемирной организации здравоохранения, выявлено 22 317 случаев заболевания, погибли 2679 человек.
В ВОЗ выступают за физическое дистанцирование людей, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.
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