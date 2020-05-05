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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T15:49
https://ria.ru/20200505/1570983214.html
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

12:34 05.05.2020 (обновлено: 15:49 05.05.2020)
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория
Лаборатория
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
Таких мер, по словам эксперта, две.
"Во-первых, нужно мыть руки, о чем мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям", — пояснил Гизеке.
Он также высказал мнение, что не нужно ужесточать пограничный контроль.
Кроме того, он отметил высокую дисциплинированность шведов, которые выполняют рекомендации по соблюдению социальной дистанции.
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В марте страны Шенгенской зоны ограничили перемещения внутри европейского пространства из-за коронавируса, а также согласовали запрет на "необязательные поездки" граждан третьих стран в ЕС, его продлили до 15 мая.
Швеция остается одной из немногих стран, которые не вводили всеобщий карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции. Граждан страны попросили соблюдать социальную дистанцию, работать из дома и отказаться от поездок по стране.
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По последним данным ВОЗ, в мире заражено 3,43 миллиона человек, скончались 240 тысяч. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 3,58 миллиона, 251 тысяча скончались.
В Швеции, по данным Всемирной организации здравоохранения, выявлено 22 317 случаев заболевания, погибли 2679 человек.
В ВОЗ выступают за физическое дистанцирование людей, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Если в Швеции не вводили всеобщий карантин, а результаты у них примерно такие же как и у всех остальных, то зачем весь этот вредительский цирк? Сколько шведов пугали, пару недель назад, что у них будет вторая Испания. Ну и где?
5 мая, 12:58
k.kaw .
100200045
Вы вообще о чем? Посчитайте летальность! В Швеции - 12%! В испании 10%. В США - 5%. У нас сейчас - 0,93%. Ничего себе такие же результаты. Если вы не компетентны, то и не лезьте со своими выводами куда не надо. Просто возмутительно. Все стали "специалистами"!
5 мая, 13:41
ИИИрина И
89410548
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