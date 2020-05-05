На Украине директор больницы объявил голодовку

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Генеральный директор Глуховской городской больницы в Сумской области Анатолий Кияшко заявил, что объявил головку до момента исправления неправильных статистических данных работы учреждения за 2018 год и полной выплаты зарплаты сотрудникам.

По его словам, больница не может заключить повторный договор на полное финансирование из-за неправильных статистических данных о работе за 2018 год.