На Украине директор больницы объявил голодовку

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Генеральный директор Глуховской городской больницы в Сумской области Анатолий Кияшко заявил, что объявил головку до момента исправления неправильных статистических данных работы учреждения за 2018 год и полной выплаты зарплаты сотрудникам.
"С сегодняшнего дня я объявил голодовку. Пока не получат заработную плату мои медицинские работники, я не прекращу голодовку... Я теперь буду оглашать все документы, все те препятствия, которые мы встретили при реформировании, реорганизации нашей охраны здоровья с 2018 года", - приводит видео-заявление Кияшко газета "Курьер – ТРК Глухов" на свой странице в Facebook.
По его словам, больница не может заключить повторный договор на полное финансирование из-за неправильных статистических данных о работе за 2018 год.
"Это данные, сколько мы пролечили, сколько мы сделали операций, сколько проконсультировали больных. Эти все данные в национальную службу здоровья пошли не за год, а пошли за квартал. Как это случилось? Может, человеческий фактор, может, какая-то другая ошибка. Когда мы это все расследовали, около полутора месяцев назад, мы сразу же обратились в национальную службу здоровья Украины, чтобы исправить эту ошибку. Мы неоднократно обращались и обращаемся. Мы направляли статистические данные, те которые правильные за 2018 год. Однако до настоящего времени, по каким-то причинам, я не могу точно сказать, но эта ошибка не исправлена", - отметил он.
Второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля на Украине, несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Системные изменения проходят на уровне поликлиник и больниц по всей Украине. Власти обещают, что деньги начнут "ходить за пациентом" и за большинство медицинских услуг заплатит государство. Согласно реформе, медуслуги, от которых зависит жизнь человека, теперь на Украине будут полностью бесплатными. К примеру, государством будут оплачиваться роды и помощь новорожденным, лечение сердечно-сосудистых болезней и инсульта, а также диагностика онкологических заболеваний. Также будет реформирована служба экстренной помощи – вызов скорой останется бесплатным, а решать, куда везти пациента, теперь будет диспетчер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.