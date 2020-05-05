Лукашенко похвалил белорусов за меры предосторожности из-за COVID-19

МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил граждан республики за меры предосторожности, которые они приняли самостоятельно, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19.
"Есть у меня небольшие претензии, но только небольшие. Люди наши - молодцы. Куда надо сходить, сходят - в магазин, аптеку, на работу, учебу. Пришли, отдохнули, подышали свежим воздухом, легли спать. Старики - те вообще, ну просто красавцы. И мы никого не "травили" (не вводили карантин – ред.), мы им просто сказали, во что это может вылиться. Поэтому - вот наш стиль, наша система борьбы с коронавирусом. И не только с ним", - приводит слова Лукашенко во вторник пресс-служба президента.
По словам главы государства, пока прогноз относительно коронавируса, который ранее дали белорусские специалисты, сбывается с поразительной точностью. "Дай бог, чтобы нам пройти этот период так, как мы спрогнозировали. Мы сейчас залезли наверх (по числу инфицированных – ред.). Чуть-чуть упали. И дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею", - сказал президент.
Лукашенко также обратил внимание, что многие страны уже постепенно отменяют карантинные мероприятия, хотя проблема с коронавирусом и гибелью людей окончательно не снята.
"Закрыться проще. А вот открыться, чтобы люди вышли, и вторая волна этой эпидемии не накрыла, - это вопрос… Поэтому пока я не вижу, в чем мы не правы. Может, в чем-то не правы. Может, мы еще не все видим. Пройдет время - оценим ситуацию, сделаем соответствующие выводы", - добавил глава республики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались. В связи с пандемией ряд стран закрыли свои границы и приняли карантинные меры. Белоруссия свои границы не закрывала, но усилила контроль за всеми прибывающими в страну. Также по всей стране проводятся противоэпидемические мероприятия, однако карантин власти вводить не планируют. По последней информации, число случаев COVID-19 в Белоруссии достигло 18,35 тысячи, в том числе скончались более 100 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф