Лукашенко похвалил белорусов за меры предосторожности из-за COVID-19

"Есть у меня небольшие претензии, но только небольшие. Люди наши - молодцы. Куда надо сходить, сходят - в магазин, аптеку, на работу, учебу. Пришли, отдохнули, подышали свежим воздухом, легли спать. Старики - те вообще, ну просто красавцы. И мы никого не "травили" (не вводили карантин – ред.), мы им просто сказали, во что это может вылиться. Поэтому - вот наш стиль, наша система борьбы с коронавирусом. И не только с ним", - приводит слова Лукашенко во вторник пресс-служба президента.