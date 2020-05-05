В России могут отменить ОГЭ для девятых классов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В России могут отказаться от проведения основного государственного экзамена для девятых классов в этом году из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил министр просвещения В России могут отказаться от проведения основного государственного экзамена для девятых классов в этом году из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24"

Пока решено, что девятиклассники будут сдавать русский и математику, однако не исключено, что ситуация поменяется, пояснил он.

"Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации <…> и аттестация пройдет по текущим оценкам", — добавил глава ведомства.

Кравцов пояснил, что здоровье детей остается в приоритете, экзамены состоятся только в том случае, если это будет безопасно для школьников.

Ранее министерство рекомендовало завершить обучение в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, а десятых — до 30 мая.

Совместно с Рособрнадзором ведомство подготовило расписание ОГЭ , предусматривающее проведение экзаменов с 1 июня по 31 июля. Регионы могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в течение обозначенного периода. ОГЭ по предметам по выбору в этом году не состоится.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России достигло 155 370, при этом более 19 тысяч пациентов выздоровели, 1451 скончался.

Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 оказались подвержены как минимум 3,43 миллиона человек, свыше 240 тысяч погибли.