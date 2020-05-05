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2020-05-05T20:02
https://ria.ru/20200505/1570990543.html
В России могут отменить ОГЭ для девятых классов
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РИА Новости

В России могут отменить ОГЭ для девятых классов

15:26 05.05.2020 (обновлено: 20:02 05.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в школе
Ученики в школе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В России могут отказаться от проведения основного государственного экзамена для девятых классов в этом году из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
Пока решено, что девятиклассники будут сдавать русский и математику, однако не исключено, что ситуация поменяется, пояснил он.

"Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации <…> и аттестация пройдет по текущим оценкам", — добавил глава ведомства.

Кравцов пояснил, что здоровье детей остается в приоритете, экзамены состоятся только в том случае, если это будет безопасно для школьников.
Ранее министерство рекомендовало завершить обучение в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, а десятых — до 30 мая.
Совместно с Рособрнадзором ведомство подготовило расписание ОГЭ, предусматривающее проведение экзаменов с 1 июня по 31 июля. Регионы могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в течение обозначенного периода. ОГЭ по предметам по выбору в этом году не состоится.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Не так уж и важна эта бюрократическая формальность, чтобы рисковать здоровьем детей в пандемию.
5 мая, 15:47
Роман Крашенинников
34100158
Вот ЕГЭ да - от него зависит поступление в университет, а ОГЭ можно и отменить.
5 мая, 15:48
Роман Крашенинников
39000216
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