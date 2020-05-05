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2020-05-05T15:22
https://ria.ru/20200505/1570989618.html
Зеленский обновил состав контактной группы по урегулированию в Донбассе
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РИА Новости

Зеленский обновил состав контактной группы по урегулированию в Донбассе

15:03 05.05.2020 (обновлено: 15:22 05.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 5 мая - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, в него в том числе вошел вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, следует из указа президента, который во вторник опубликован на сайте президента.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев предложил усилить команду участников контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, в ее работе будут участвовать представители кабмина.
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"С целью обеспечения представительства Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях постановляю: образовать делегацию Украины для участия в трехсторонней контактной группе", - говорится в указе.
Согласно документу, делегацию возглавляет экс-президента Украины и представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма. Его первым заместителем назначен Резников.
Кроме того, в состав делегации входят глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, замглавы минэкономики Юлия Свириденко, глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин, замглавы Минобороны Александр Полищук и глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
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