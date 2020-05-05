В Пакистане число случаев коронавируса превысило 21 тысячу

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Пакистане увеличилось за сутки более чем на 1,3 тысячи и достигло 21 501, сообщило правительство страны.
Наибольшее число заболевших находится в штате Пенджаб – 8103 случая, дальше идет провинция Синд – 7882. В провинции Хайбер-Пахтунхва отмечены 3288 случаев заражения, в провинции Белуджистан болеют 1321 человек, в Исламабаде - 464.
Отмечается, что выздоровели 5782 человека, погибли - 486.
Накануне премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о планах по постепенной отмене режима изоляции. Он истекает в стране 9 мая. Ожидается, что во вторник премьер обсудит вопрос продления или отмены этого режима на заседании кабмина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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