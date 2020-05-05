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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T15:02
https://ria.ru/20200505/1570989576.html
В Пакистане число случаев коронавируса превысило 21 тысячу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569766511_0:158:3080:1891_1036x0_80_0_0_93541f2442c962a687944e04d2ec10bc.jpg
РИА Новости

В Пакистане число случаев коронавируса превысило 21 тысячу

15:02 05.05.2020
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© REUTERS / Akhtar SoomroВолонтеры в защитных костюмах в Пакистане
Волонтеры в защитных костюмах в Пакистане
© REUTERS / Akhtar Soomro
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Пакистане увеличилось за сутки более чем на 1,3 тысячи и достигло 21 501, сообщило правительство страны.
Наибольшее число заболевших находится в штате Пенджаб – 8103 случая, дальше идет провинция Синд – 7882. В провинции Хайбер-Пахтунхва отмечены 3288 случаев заражения, в провинции Белуджистан болеют 1321 человек, в Исламабаде - 464.
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Отмечается, что выздоровели 5782 человека, погибли - 486.
Накануне премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о планах по постепенной отмене режима изоляции. Он истекает в стране 9 мая. Ожидается, что во вторник премьер обсудит вопрос продления или отмены этого режима на заседании кабмина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Имран ХанПакистанИсламабадВ мире
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