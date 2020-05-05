В Пакистане число случаев коронавируса превысило 21 тысячу

Наибольшее число заболевших находится в штате Пенджаб – 8103 случая, дальше идет провинция Синд – 7882. В провинции Хайбер-Пахтунхва отмечены 3288 случаев заражения, в провинции Белуджистан болеют 1321 человек, в Исламабаде - 464.