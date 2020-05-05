На Украине разработали спецуроки о коронавирусе для школьников

По данным пресс-службы, уроки знакомят учеников с путями передачи инфекции, дает практические советы, как действовать во время пандемии нового коронавируса и как уберечь себя. Как отметили в ведомстве, материалы помогут ученикам узнать больше о COVID-19, понять важность социальной дистанции и правил личной гигиены через призму научных знаний. Каждый урок содержит методические рекомендации для учителя биологии, а также учебные материалы для учеников - иллюстрации с пояснениями, интерактивные упражнения, тесты, обучающее видео.