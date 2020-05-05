Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T15:02
https://ria.ru/20200505/1570989538.html
На Украине разработали спецуроки о коронавирусе для школьников
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569827080_0:188:3068:1914_1036x0_80_0_0_85277f64f22ab47c66d9ee0d30b1c6a5.jpg
РИА Новости

На Украине разработали спецуроки о коронавирусе для школьников

15:01 05.05.2020 (обновлено: 15:02 05.05.2020)
143
© Depositphotos / amixstudioПодросток за компьютером
Подросток за компьютером
© Depositphotos / amixstudio
Подросток за компьютером. Архивное фото
КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Специальные дистанционные уроки по биологии, связанные с новым коронавирусом, разработали для украинских школьников 6-10 классов, в ходе которых ученикам расскажут о профилактике COVID-19 с помощью интерактивных упражнений и обучающих видео, сообщила во вторник пресс-служба министерства образования Украины.
"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на Украине и ОО "Смарт образование" при поддержке министерства образования и науки Украины разработали дистанционные уроки по биологии о коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Ситуация в Киеве
5 мая, 14:39Распространение нового коронавируса
Зеленский: карантин по коронавирусу помог избежать страшных сценариев
По данным пресс-службы, уроки знакомят учеников с путями передачи инфекции, дает практические советы, как действовать во время пандемии нового коронавируса и как уберечь себя. Как отметили в ведомстве, материалы помогут ученикам узнать больше о COVID-19, понять важность социальной дистанции и правил личной гигиены через призму научных знаний. Каждый урок содержит методические рекомендации для учителя биологии, а также учебные материалы для учеников - иллюстрации с пояснениями, интерактивные упражнения, тесты, обучающее видео.
По последним данным минздрава, на Украине зафиксировали 12697 случаев заражения коронавирусом, 316 человек умерли, 1875 - выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мэр Киева Виталий Кличко
4 мая, 15:39Распространение нового коронавируса
Кличко спрогнозировал смерть 1,2 миллиона украинцев из-за COVID-19
221001
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеМинистерство образования и науки УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Волонтеры в защитных костюмах в Пакистане
В Пакистане число случаев коронавируса превысило 21 тысячу
Каски рабочих
СМИ сообщили о гибели более 40 шахтеров в Либерии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обновил состав контактной группы по урегулированию в Донбассе
Больничная палата
В Подмосковье продолжат увеличивать количество инфекционных коек
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
ДНР квалифицировала как теракт ранение четырех жителей при обстреле
Участники акции предпринимателей под лозунгом Нет двойным стандартам у здания Одесской облгосадминистрации
В Одесской области демонтировали памятник Котовскому
Самолет авиакомпании Finnair
Finnair отменила рейсы в Россию в мае и июне
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Саррадж призвал ливийцев возобновить политдиалог под эгидой ООН
Москва
Московские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности
Ситуация в Киеве
Зеленский: карантин по коронавирусу помог избежать страшных сценариев
Вид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге
Экскурсии и программы Эрмитажа в Сети посмотрели 26 миллионов человек
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Эксперт оценил риск для сделок с имуществом через портал госуслуг
Автомобиль скорой помощи Украины
На Украине директор больницы объявил голодовку
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Татарстане не смогли в 196 случаях найти источник заражения COVID-19
Медицинский работник берет тест на коронавирус в Нидерландах
В Нидерландах число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Лента новостейМолния