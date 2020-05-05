На Украине разработали спецуроки о коронавирусе для школьников

КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Специальные дистанционные уроки по биологии, связанные с новым коронавирусом, разработали для украинских школьников 6-10 классов, в ходе которых ученикам расскажут о профилактике COVID-19 с помощью интерактивных упражнений и обучающих видео, сообщила во вторник пресс-служба министерства образования Украины.
"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на Украине и ОО "Смарт образование" при поддержке министерства образования и науки Украины разработали дистанционные уроки по биологии о коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, уроки знакомят учеников с путями передачи инфекции, дает практические советы, как действовать во время пандемии нового коронавируса и как уберечь себя. Как отметили в ведомстве, материалы помогут ученикам узнать больше о COVID-19, понять важность социальной дистанции и правил личной гигиены через призму научных знаний. Каждый урок содержит методические рекомендации для учителя биологии, а также учебные материалы для учеников - иллюстрации с пояснениями, интерактивные упражнения, тесты, обучающее видео.
По последним данным минздрава, на Украине зафиксировали 12697 случаев заражения коронавирусом, 316 человек умерли, 1875 - выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.