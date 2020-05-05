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2020-05-05T14:59
https://ria.ru/20200505/1570989474.html
Саррадж призвал ливийцев возобновить политдиалог под эгидой ООН
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РИА Новости

Саррадж призвал ливийцев возобновить политдиалог под эгидой ООН

14:59 05.05.2020
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© Фото : Виталий ЗайцевГлава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж . Архивное фото
КАИР, 5 мая – РИА Новости. Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж заявил во вторник о необходимости возобновления политического диалога сторон ливийского конфликта под эгидой ООН и возможности внесения изменений в политическое соглашение Ливии.
Глава ЛНА Халифа Хафтар 27 апреля объявил о выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия. Он заявил, что управление страной переходит к армии.
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В полученном РИА Новости заявлении пресс-службы Сарраджа говорится, что политик приветствует "все политические инициативы, призывающие найти мирные решения нынешнего конфликта, не прибегая к боевым действиям".
"Призываю все стороны и политические силы взять на себя ответственность, чтобы положить конец расколу. Необходимо поспешить с возобновлением политического диалога под эгидой ООН для подготовки к грядущему периоду и достижению консенсуса по полномасштабной дорожной карте и политическому треку, который объединяет всех ливийцев", - заявил Саррадж.
По его словам, это возможно "как через корректировку политического соглашения и формирование президентского совета, состоящего из его главы, двух заместителей и главы правительства", так и путем достижения консенсуса по политическому треку и проведению всеобщих выборов как можно скорее.
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Глава заседающей на востоке Ливии палаты представителей (парламент) Акиля Салех ранее выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране, предложив дорожную карту. Согласно его предложению, каждый из трех регионов (три исторические области Ливии: Триполитания, Киренаика и Феццан) выбирает того, кто будет их представлять в президентском совете, который будет состоять из руководителя совета и двух его заместителей.
Голосование по кандидатуре членов президентского совета может пройти при посредничестве ООН.
Президентский совет в свою очередь, согласно предложению Салеха, назначит премьер-министра и его заместителей, которые также будут представлять три региона Ливии. Утверждать кандидатуры главы кабмина и его заместителей будет палата представителей.
Вслед за формированием президентского совета будет создана комиссия, состоящая из экспертов для разработки проекта конституции, которая определит форму будущего ливийского государства.
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Следующим пунктом дорожной карты является проведение президентских и парламентских выборов. Главе президентского совета и его замам не будет разрешено в них участвовать. Обязанности главнокомандующего вооруженными силами в переходный период будут коллегиально исполнять члены президентского совета. Что касается поста министра обороны, то, согласно плану Салеха, право назначения главы военного ведомства будет всецело в руках самих вооруженных сил.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияВ мире
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