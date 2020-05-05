Саррадж призвал ливийцев возобновить политдиалог под эгидой ООН

КАИР, 5 мая – РИА Новости. Глава президентского совета Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж заявил во вторник о необходимости возобновления политического диалога сторон ливийского конфликта под эгидой ООН и возможности внесения изменений в политическое соглашение Ливии.

Глава ЛНА Халифа Хафтар 27 апреля объявил о выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия. Он заявил, что управление страной переходит к армии.

В полученном РИА Новости заявлении пресс-службы Сарраджа говорится, что политик приветствует "все политические инициативы, призывающие найти мирные решения нынешнего конфликта, не прибегая к боевым действиям".

"Призываю все стороны и политические силы взять на себя ответственность, чтобы положить конец расколу. Необходимо поспешить с возобновлением политического диалога под эгидой ООН для подготовки к грядущему периоду и достижению консенсуса по полномасштабной дорожной карте и политическому треку, который объединяет всех ливийцев", - заявил Саррадж.

По его словам, это возможно "как через корректировку политического соглашения и формирование президентского совета, состоящего из его главы, двух заместителей и главы правительства", так и путем достижения консенсуса по политическому треку и проведению всеобщих выборов как можно скорее.

Глава заседающей на востоке Ливии палаты представителей (парламент) Акиля Салех ранее выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране, предложив дорожную карту. Согласно его предложению, каждый из трех регионов (три исторические области Ливии: Триполитания, Киренаика и Феццан) выбирает того, кто будет их представлять в президентском совете, который будет состоять из руководителя совета и двух его заместителей.

Голосование по кандидатуре членов президентского совета может пройти при посредничестве ООН.

Президентский совет в свою очередь, согласно предложению Салеха, назначит премьер-министра и его заместителей, которые также будут представлять три региона Ливии. Утверждать кандидатуры главы кабмина и его заместителей будет палата представителей.

Вслед за формированием президентского совета будет создана комиссия, состоящая из экспертов для разработки проекта конституции, которая определит форму будущего ливийского государства.

Следующим пунктом дорожной карты является проведение президентских и парламентских выборов. Главе президентского совета и его замам не будет разрешено в них участвовать. Обязанности главнокомандующего вооруженными силами в переходный период будут коллегиально исполнять члены президентского совета. Что касается поста министра обороны, то, согласно плану Салеха, право назначения главы военного ведомства будет всецело в руках самих вооруженных сил.