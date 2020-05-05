В Одесской области демонтировали памятник Котовскому

КИЕВ, 5 мая - РИА Новости. Памятник большевистскому военачальнику Григорию Котовскому демонтировали в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области, сообщил председатель организации "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.
"Памятник Котовскому в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области демонтировали", - цитирует Позднякова новостной портал "UA: Суспільне" ("Общественное").
Как сообщил изданию председатель, памятник Котовскому был расположен в центре села и "обошел" официальную декоммунизацию несмотря на пребывание в списке на демонтаж.
"Информацию о памятнике нам прислал местный житель. Мы направили обращение на райгосадминистрацию, те перенаправили на сельсовет. После этого и провели демонтаж", - пояснил глава организации "Декоммунизация. Украина".
Сейчас Поздняков не знает, какова дальнейшая судьба монумента. По его словам, демонтированные памятники обычно оставляют в складских помещениях.
Также Поздняков заверил, что в Одесской области до сих пор остаются постаменты, которые должны быть демонтированы в соответствии с законом о декоммунизации. "В Одесской еще поле для работы. Это и памятник на месте смерти Котовского в Чабанке, несколько Марксов (Арциз, Холмске) и пять Лениных. В Болградском районе есть четыре памятника Ленину. Демонтировать их отказываются. Ну и периодически красят, территорию возле них приводят в порядок, а на обращение не отвечают. РГА тоже ничего не делает с этим ", - резюмировал Поздняков.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.