В Одесской области демонтировали памятник Котовскому

Участники акции предпринимателей под лозунгом "Нет двойным стандартам" у здания Одесской облгосадминистрации

КИЕВ, 5 мая - РИА Новости. Памятник большевистскому военачальнику Григорию Котовскому демонтировали в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района Памятник большевистскому военачальнику Григорию Котовскому демонтировали в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области , сообщил председатель организации "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.

"Памятник Котовскому в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области демонтировали", - цитирует Позднякова новостной портал " UA: Суспільне " ("Общественное").

Как сообщил изданию председатель, памятник Котовскому был расположен в центре села и "обошел" официальную декоммунизацию несмотря на пребывание в списке на демонтаж.

"Информацию о памятнике нам прислал местный житель. Мы направили обращение на райгосадминистрацию, те перенаправили на сельсовет. После этого и провели демонтаж", - пояснил глава организации "Декоммунизация. Украина".

Сейчас Поздняков не знает, какова дальнейшая судьба монумента. По его словам, демонтированные памятники обычно оставляют в складских помещениях.

Также Поздняков заверил, что в Одесской области до сих пор остаются постаменты, которые должны быть демонтированы в соответствии с законом о декоммунизации. "В Одесской еще поле для работы. Это и памятник на месте смерти Котовского в Чабанке, несколько Марксов (Арциз, Холмске ) и пять Лениных. В Болградском районе есть четыре памятника Ленину. Демонтировать их отказываются. Ну и периодически красят, территорию возле них приводят в порядок, а на обращение не отвечают. РГА тоже ничего не делает с этим ", - резюмировал Поздняков.