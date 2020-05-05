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2020-05-05T14:54
https://ria.ru/20200505/1570989366.html
В Одесской области демонтировали памятник Котовскому
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570427410_0:0:3108:1748_1036x0_80_0_0_eb8093325b2e2209ec78f6c7ba24b9a1.jpg
РИА Новости

В Одесской области демонтировали памятник Котовскому

14:54 05.05.2020
2019
© РИА Новости / Игорь МасловУчастники акции предпринимателей под лозунгом "Нет двойным стандартам" у здания Одесской облгосадминистрации
Участники акции предпринимателей под лозунгом Нет двойным стандартам у здания Одесской облгосадминистрации
© РИА Новости / Игорь Маслов
КИЕВ, 5 мая - РИА Новости. Памятник большевистскому военачальнику Григорию Котовскому демонтировали в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области, сообщил председатель организации "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.
"Памятник Котовскому в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области демонтировали", - цитирует Позднякова новостной портал "UA: Суспільне" ("Общественное").
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Как сообщил изданию председатель, памятник Котовскому был расположен в центре села и "обошел" официальную декоммунизацию несмотря на пребывание в списке на демонтаж.
"Информацию о памятнике нам прислал местный житель. Мы направили обращение на райгосадминистрацию, те перенаправили на сельсовет. После этого и провели демонтаж", - пояснил глава организации "Декоммунизация. Украина".
Сейчас Поздняков не знает, какова дальнейшая судьба монумента. По его словам, демонтированные памятники обычно оставляют в складских помещениях.
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Также Поздняков заверил, что в Одесской области до сих пор остаются постаменты, которые должны быть демонтированы в соответствии с законом о декоммунизации. "В Одесской еще поле для работы. Это и памятник на месте смерти Котовского в Чабанке, несколько Марксов (Арциз, Холмске) и пять Лениных. В Болградском районе есть четыре памятника Ленину. Демонтировать их отказываются. Ну и периодически красят, территорию возле них приводят в порядок, а на обращение не отвечают. РГА тоже ничего не делает с этим ", - резюмировал Поздняков.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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