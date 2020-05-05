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2020-05-05T14:53
https://ria.ru/20200505/1570989289.html
Finnair отменила рейсы в Россию в мае и июне
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РИА Новости

Finnair отменила рейсы в Россию в мае и июне

14:53 05.05.2020
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© Flickr / JoiСамолет авиакомпании Finnair
Самолет авиакомпании Finnair
© Flickr / Joi
Самолет авиакомпании Finnair. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Авиакомпания Finnair отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург до 1 июля, следует из данных на сайте перевозчика.
Клиентам, имевшим билеты на руках, во вторник пришла информация, что рейсы в Россию в мае и июне отменены. Клиенты могут получить полный возврат денежных средств или купон с 10-процентной премией, по своему желанию.
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По информации сайта перевозчика, ожидаемая на текущий момент дата начала полётов в Россию - 1 июля, на эту дату открыта продажа билетов.
В пресс-службе Finnair отказались от комментариев.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Finnair в условиях закрытых границ выполняет примерно 5% своих рейсов. В частности, осуществляются два рейса в день в Лондон и Париж, ежедневные рейсы в Берлин, Брюссель, Мюнхен и ряд других городов.
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РоссияБрюссельМоскваЛондонМюнхенПарижБерлин (город)Санкт-ПетербургFinnairВ мире
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