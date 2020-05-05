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2020-05-05T15:20
https://ria.ru/20200505/1570989098.html
Пушков прокомментировал вручение NYT  Пулитцеровской премии
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РИА Новости

Пушков прокомментировал вручение NYT  Пулитцеровской премии

14:57 05.05.2020 (обновлено: 15:20 05.05.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за "набор захватывающих историй" о России, которые были написаны якобы с большим риском.
"Особенно рисковала газета своей репутацией, когда написала о ночи Трампа с проститутками в "Национале" в Москве", — отметил сенатор.
Президент США, как отметил Пушков, назвал это fake news.
"За это и премия", — подытожил сенатор.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз называла информацию New York Times ложной.
Пулитцеровская премия считается самой престижной журналисткой наградой в США. Ее учредили по воле и на средства журналиста Джозефа Пулитцера. Впервые награду вручили в 1917 году.
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Дональд ТрампМария ЗахароваПулитцеровская премияДжозеф ПулитцерThe New York TimesАлексей ПушковСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
Пулицеровская премия должна даваться за журналистике. Но, по факту, стала премией по фантастике. Даже фэнтези скорее. Там нет связи с реальностью.
5 мая, 17:33
СКСергей К
2601107
В США даже премии превратили во взятки. Узаконенная преступность процветает. Надо подальше держаться от этого рассадника.
5 мая, 19:32
Йаххааа!
1920106
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