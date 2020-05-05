Пушков прокомментировал вручение NYT  Пулитцеровской премии

ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за "набор захватывающих историй" о России, которые были написаны якобы с большим риском.
"Особенно рисковала газета своей репутацией, когда написала о ночи Трампа с проститутками в "Национале" в Москве", — отметил сенатор.
Президент США, как отметил Пушков, назвал это fake news.
"За это и премия", — подытожил сенатор.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз называла информацию New York Times ложной.
Пулитцеровская премия считается самой престижной журналисткой наградой в США. Ее учредили по воле и на средства журналиста Джозефа Пулитцера. Впервые награду вручили в 1917 году.