Президент Таджикистана выделил ветеранам ВОВ почти по 600 долларов

"Всем 168 инвалидам и ветеранам ВОВ, проживающим в Таджикистане, выделено из резервного фонда президента по 6000 сомони", - сказал собеседник агентства. По его словам, помощь выдана практически во всех городах и регионах страны.

Самому молодому ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 94 года, а самому старшему - 105 лет.

Из Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны) воевали около 300 тысяч жителей республики, из них погибли и пропали без вести 92 тысячи человек. Шестидесяти пяти было присвоено звание Героя Советского Союза, 15 - были награждены орденами "Славы", 55 тысяч были награждены орденами и медалями.