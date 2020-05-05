Президент Таджикистана выделил ветеранам ВОВ почти по 600 долларов

ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился выделить в преддверии Дня Победы 168 инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны по 6000 сомони (586 долларов) из своего резервного фонда, сообщили РИА Новости в исполнительном аппарате главы государства.
"Всем 168 инвалидам и ветеранам ВОВ, проживающим в Таджикистане, выделено из резервного фонда президента по 6000 сомони", - сказал собеседник агентства. По его словам, помощь выдана практически во всех городах и регионах страны.
Кроме того, мэр города Душанбе, сын президента Рустам Эмомали выделил в преддверии Дня Победы из своего резервного фонда мэра столицы единовременную денежную премию в размере 1500 сомони (около 150 долларов) 24 инвалидам и ветеранам ВОВ, и 800 сомони (около 80 долларов) 19 труженикам тыла, проживающим в Душанбе. По состоянию на вторник в республике в живых осталось 168 ветеранов. В тот же период 2019 года в живых в стране было 242 ветерана.
Самому молодому ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 94 года, а самому старшему - 105 лет.
Из Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны) воевали около 300 тысяч жителей республики, из них погибли и пропали без вести 92 тысячи человек. Шестидесяти пяти было присвоено звание Героя Советского Союза, 15 - были награждены орденами "Славы", 55 тысяч были награждены орденами и медалями.