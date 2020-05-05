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2020-05-05T14:42
https://ria.ru/20200505/1570988912.html
В Госдуме заявили о попытках демонизации России властями Праги-6
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РИА Новости

В Госдуме заявили о попытках демонизации России властями Праги-6

14:42 05.05.2020
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© REUTERS / David W CernyДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© REUTERS / David W Cerny
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, своей жалобой на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен пытается демонизировать РФ накануне 75-летия Победы, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Как сообщило в понедельник Чешское радио, Коларж написал главе ЕК письмо, в котором заявил, что власти Праги-6 имели право демонтировать памятник: он является собственностью муниципалитета, и тот может распоряжаться им в соответствии с чешскими законами.
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"Заявление Коларжа имеет своей целью демонизацию России перед 75-летием победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться через несколько дней. По сути дела, это элемент циничной и бессовестной информационной войны, которая никогда еще не велась в Европе такими грязными методами", - сказала Панина РИА Новости.
По мнению политика, даже власти Украины, из лексикона которых заимствованы обвинения Коларжа в "ведении гибридной войны", не заходили так далеко в своих параноидальных фантазиях.
"Обвинения в адрес России достойны были бы стать сюжетом для одного из произведений великого мастера абсурда Франца Кафки, жившего и творившего в Праге", - добавила Панина.
Власти района Прага-6 3 апреля демонтировали памятник Коневу. По словам Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.
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