В Госдуме заявили о попытках демонизации России властями Праги-6

"Заявление Коларжа имеет своей целью демонизацию России перед 75-летием победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться через несколько дней. По сути дела, это элемент циничной и бессовестной информационной войны, которая никогда еще не велась в Европе такими грязными методами", - сказала Панина РИА Новости.