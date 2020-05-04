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2020-05-05T09:48
https://ria.ru/20200504/1570970263.html
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию в ЕК
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РИА Новости

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию в ЕК

23:52 04.05.2020 (обновлено: 09:48 05.05.2020)
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© AP Photo / Petr David JosekДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 4 мая — РИА Новости. Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Как сообщило Чешское радио, Коларж написал главе Еврокомиссии письмо, в котором заявил, что власти Праги-6 имели право отстранить памятник: он является собственностью муниципалитета и тот может распоряжаться им в соответствии с чешскими законами.
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"Акт снятия памятника с пьедестала вызвал неадекватную реакцию России, которая в реакции на это вполне легальное решение района Прага-6 решила реагировать угрозами и в целом ненадлежащим вмешательством во внутренние дела Праги-6, Праги как таковой, а в финале — целой Чешской Республики", — говорится в письме Коларжа (сохранена грамматика автора).
Староста также пожаловался, что россияне обзывают власти Праги-6 нацистами.
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"Лично я назван их официальными представителями "гауляйтером" (нацистское партийное звание. — Прим. ред.), российское посольство в Праге и российские официальные деятели обращаются посредством социальных сетей и дезинформационных сайтов к чешским гражданам с призывами к физической ликвидации тех, кто имел отношение к отстранению памятника", — утверждает Коларж.
По словам старосты, Россия обвиняет западные страны в фальсификации и переписывании истории и якобы ведет против Евросоюза гибридную войну.
"Уважаемая госпожа председатель, прошу и призываю Вас, чтобы Вы приняли решительные меры для того, чтобы России было ясно сказано, что такое поведение неприемлемо", — завершает свое письмо Коларж.
Власти района Прага-6 3 апреля демонтировали памятник Коневу. По словам старосты, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века. Глава МИД Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.
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Ранее президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника Коневу "глупостью", но отметил, что вмешательство во внутренние дела страны является контрпродуктивным. Его пресс-секретарь Йиржи Овчачек категорически осудил действия районных властей Праги-6. По его словам, "высокомерные и ненавидящие" чешские политические экстремисты в тяжелое время борьбы с коронавирусом решили покрыть Чехию позором, устранив памятник Коневу — освободителю Освенцима и Чехословакии от немецких нацистов.
Памятник Коневу был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Он возводился на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма города при его освобождении от гитлеровцев в мае 1945 года.
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РоссияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЧехияПрагаИван КоневВ мире
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