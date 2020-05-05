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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:11
https://ria.ru/20200505/1570988637.html
Кравцов рассказал о ситуации с коронавирусом среди школьников
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570168531_0:98:2952:1760_1036x0_80_0_0_54a58661436e0595e7b44eda8cb9e23b.jpg
РИА Новости

Кравцов рассказал о ситуации с коронавирусом среди школьников

14:35 05.05.2020 (обновлено: 09:11 06.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Случаев тяжелого течения вызванных коронавирусом заболеваний у школьников практически не зафиксировано, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"И понятно, что, прежде всего, мы исходим из здоровья наших школьников. И как мы видим, те решения, которые были приняты, они абсолютно правильные. У нас практически не зафиксировано тяжёлых случаев среди школьников", - рассказал Кравцов в эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24".
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Он также отметил, что министерство очень благодарно учителям, которые работают в непростых условиях, а также руководителям региональных органов управления образования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовЗдоровье - ОбществоОбразование - Общество
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